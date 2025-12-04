Film Scarlett Johansson spielt in ‚The Batman 2‘ mit

Scarlett Johansson attends Jurassic World Rebirth - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin befindet sich in den "finalen Verhandlungen" für eine Rolle in der kommenden Comicverfilmung.

Scarlett Johansson soll zur Besetzung von ‚The Batman 2‘ stoßen.

Die 41-jährige Schauspielerin – die fast ein Jahrzehnt lang Black Widow im Marvel Cinematic Universe (MCU) verkörpert hat – befindet sich Medienberichten zufolge in Gesprächen mit DC Studios und Regisseur Matt Reeves für eine Rolle in der kommenden Comicverfilmung. Darin kehrt Robert Pattinson als maskierter Rächer zurück. Insider verrieten ‚Deadline‘, dass sich Johansson in den „finalen Verhandlungen“ befinde. Allerdings ist noch unklar, welche Rolle sie übernehmen wird.

Die Nachricht kommt kurz nachdem der ‚Jurassic World Rebirth‘-Star für einen neuen Exorzist-Film von Blumhouse und Regisseur Mike Flanagan unterschrieben hat. Johansson und ihr Team hätten versucht herauszufinden, wie sie beide Projekte zeitlich bewältigen könnte. Nun soll ihr Terminkalender feststehen.

Unterdessen gab Colin Farrell kürzlich zu, dass er sich darauf freue, an der Fortsetzung zu arbeiten, deren Produktion im kommenden Frühjahr beginnen soll. Der Kinostart ist für Oktober 2027 angesetzt. Der 49-jährige Schauspieler hatte seine Rolle als Oz Cobb/Der Pinguin bereits in einem HBO-Spin-off wieder aufgenommen. Nun bereitet er sich darauf vor, erneut mit Robert Pattinson, Jeffrey Wright (Jim Gordon), Zoë Kravitz (Catwoman) und Andy Serkis (Alfred Pennyworth) zusammenzuarbeiten.

Im Gespräch mit ‚Collider‘ erklärte er: „Ich wurde mit acht Stunden auf HBO verwöhnt. Es geht weniger darum, was ich aus dieser Rolle herausholen kann, sondern vielmehr darum, einfach in dieser Welt zu sein und wieder mit Robert und Jeffrey zusammen zu sein und von Matt Reeves geleitet zu werden.“ Farrell betonte: „Ich freue mich wirklich sehr darauf, einfach wieder ein Teil davon zu sein.“