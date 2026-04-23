Film Michael B. Jordan und Austin Butler für ‚Miami Vice‘-Reboot bestätigt

Michael B Jordan - Amazon MGM Studios - CinemaCon 2026 Presentation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2026, 18:00 Uhr

Michael B. Jordan und Austin Butler werden in Joseph Kosinskis ‚Miami Vice‘-Reboot mitspielen.

Der neue Film mit dem Titel ‚Miami Vice ’85‘ soll im August 2027 erscheinen, die Produktion beginnt noch in diesem Jahr. Jordan wird Ricardo „Rico“ Tubbs spielen, während Butler als James „Sonny“ Crockett besetzt wurde. Die Detectives aus Südflorida wurden in der klassischen TV-Serie, die von 1984 bis 1990 lief, von Philip Michael Thomas und Don Johnson gespielt. In der Filmadaption von 2006 unter der Regie von Michael Mann übernahmen Colin Farrell und Jamie Foxx die Rollen – ein Film, der bei Veröffentlichung die Meinungen spaltete, inzwischen jedoch Kultstatus erreicht hat.

Jordan – der kürzlich den Oscar als Bester Hauptdarsteller für seine Rolle in ‚Sinners‘ gewann – und ‚Elvis‘-Star Butler befanden sich Berichten zufolge bereits im vergangenen Jahr in Gesprächen für das Projekt und haben nun Verträge unterschrieben, nachdem der Film grünes Licht erhalten hat. Kosinski, zu dessen bisherigen Arbeiten ‚Top Gun: Maverick‘ und ‚F1‘ gehören, sagte damals gegenüber ‚Variety‘: „Michael ist jemand, den ich schon lange bewundere und mit dem ich immer arbeiten wollte. Austin, denke ich, beweist sich gerade als jemand, den man im Auge behalten sollte. Ich habe seine Entscheidungen wirklich bewundert.“

‚Miami Vice ’85‘ wird den „Glamour und die Korruption des Miami der mittleren 80er Jahre“ erkunden und ist „inspiriert von der Pilotfolge und der ersten Staffel der bahnbrechenden Fernsehserie, die die Kultur beeinflusste und den Stil von Mode bis hin zum Filmemachen prägte“. Kosinski und Dylan Clark (für Dylan Clark Productions) produzieren den Film, das Drehbuch stammt von Dan Gilroy.

Jordan triumphierte bei den Oscars im vergangenen Monat für seine Doppelrolle als Smokestack Twins in ‚Sinners‘ und würdigte in seiner Dankesrede die fünf anderen schwarzen Schauspieler, die bisher den Preis als Bester Hauptdarsteller gewonnen haben – Sidney Poitier, Denzel Washington, Forest Whitaker, Jamie Foxx und Will Smith. Der 39-jährige Star sagte: „Ich stehe hier wegen der Menschen, die vor mir kamen, und unter diesen Giganten, diesen Größen zu sein, meinen Jungs…“