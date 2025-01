Siebter Teil steht an Schauspieler Matthew Lillard feiert „Scream“-Comeback

Matthew Lillard und Rose McGowan im Film "Scream - Schrei!" aus dem Jahr 1996. (hub/spot)

SpotOn News | 31.01.2025, 12:22 Uhr

Schauspieler Matthew Lillard kehrt in seiner Rolle als Stu Macher zur "Scream"-Reihe zurück - fast 30 Jahre nach seinem letzten Auftritt dort.

Fast 30 Jahre nach seinem vermeintlichen Leinwand-Tod kehrt Matthew Lillard (55) in seiner Rolle als Stu Macher zur "Scream"-Reihe zurück. Wie das Branchenportal "Deadline" berichtet, wird der Schauspieler in "Scream 7" wieder zu sehen sein. Wie genau das möglich sein soll, nachdem sein Charakter in "Scream – Schrei!", dem Auftakt der Filmreihe von 1996, das Zeitliche zu segnen schien, ist noch unklar.

Lillard feierte seinen Durchbruch 1994 in "Serial Mom – Warum lässt Mama das Morden nicht?". Nach "Scream – Schrei!" folgten zahlreiche Film- und Fernsehengagements für den Schauspieler. Er war unter anderem in "Scooby-Doo" (2002), "The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten" (2011) oder der Fernsehserie "Good Girls" (2018-2021) zu sehen.

Hochkarätige Besetzung

Für "Scream 7" stehen neben Lillard auch wieder Neve Campbell (51) und Courteney Cox (60) vor der Kamera. Mit dabei sind zudem unter anderem Scott Foley (52) und Isabel May (24). Die Regie übernimmt Kevin Williamson (59), das Drehbuch stammt von Guy Busick (49). Die Dreharbeiten sollen bereits laufen, geplanter Kinostart ist Februar 2026.

Dabei war der Weg zum neuen "Scream"-Teil holprig: Die Dreharbeiten verzögerten sich durch die Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler. Zudem sorgte ein großer Cast-Umbruch für Schlagzeilen. Melissa Barrera (34), die in den beiden jüngsten Filmen zu sehen war, wurde 2023 wegen umstrittener Social-Media-Kommentare gefeuert. Jenna Ortega (22) stieg aufgrund von Terminkonflikten mit der Netflix-Serie "Wednesday" aus.

Erfolgreiche Horrorreihe

Die "Scream"-Reihe zählt zu den erfolgreichsten Horror-Franchises. Der letzte Teil "Scream VI" spielte weltweit über 169 Millionen Dollar ein – ein Rekord für die Reihe, die 2022 neu aufgelegt wurde. Seit Wes Cravens (1939-2015) Original von 1996 sind die Filme ein Publikumsmagnet. Insgesamt spielten alle "Scream"-Filme zusammen mehr als 900 Millionen Dollar ein.