Unwetter funkt dazwischen „Schlag den Star“: Pocher-Ex Amira Aly siegt gegen Vanessa Mai

Siegerlächeln und 100.000 Euro: Amira Aly hat "Schlag den Star" gewonnen. (stk/spot)

SpotOn News | 25.08.2024, 10:13 Uhr

Im "Schlag den Star"-Duell von Amira Aly versus Vanessa Mai sorgten Geburtstagsgrüße und ein Donnerwetter für Verzögerungen. Letzteres hatte ausnahmsweise nichts mit Oliver Pocher zu tun.

Amira Pocher (31) ist Geschichte – in der neuen Ausgabe der Spielshow "Schlag den Star" trat die Österreicherin erstmals wieder als Amira Aly in Erscheinung und wollte im Duell mit Schlagersängerin Vanessa Mai (32) den Beweis antreten, auch abseits ihrer gescheiterten Ehe mit dem selbsternannten Bildschirmkontrolleur Schlagzeilen schreiben zu können. Am Ende schaffte sie das tatsächlich – obwohl zwischenzeitlich sogar ein Unwetter (nicht namens Olli) dazwischenfunkte.

Apropos: Auch der Sender ProSieben hat bekanntlich eine unschöne Trennung hinter sich. Und so moderierte anstelle von Elton (53) in dieser Ausgabe der Schauspieler Michael Kessler (57) das Quiz "Blamieren oder Kassieren", selbstredend im roten Sakko. Zuletzt hatten das schon Ruth Moschner (48) und Janin Ullmann (42) übernommen. Das Highlight folgte aber direkt danach: Weil gerade die 0 Uhr Marke überschritten worden war, schaltete sich Kommentator Ron Ringguth (58) mit einer "ganz dringenden Frage" an Moderator Matthias Opdenhövel (54) ein: "Kann es sein, dass jetzt gerade jemand Geburtstag hat?", wollte Ringguth wissen. Mit schiefem Grinsen ließ "Opdi" den noch etwas schieferen "Happy Birthday"-Gesang im Anschluss über sich ergehen.

Ablauf durcheinander gebracht

Zuvor hatte schon das schlechte Wetter den Ablauf der Show empfindlich durcheinander gewirbelt. Weil es aufgrund des Gewitters schlichtweg zu gefährlich für die Spiele im Freien war, mussten diese aufgeschoben werden. Das finale Spiel 15 war hingegen gar nicht mehr vonnöten: Um 0:43 Uhr konnte Aly ihr Matchballspiel "Flaschen aufstellen" (Spiel 14) für sich entscheiden und landete somit bei einem Spielstand von 64:41 uneinholbar vor Mai. Die hatte übrigens vor fünf Jahren schon mal mehr Glück, als sie in der Show gegen Luna Schweiger (27) gewinnen konnte.

Die Paarung für die kommende Ausgabe von "Schlag den Star" ist bereits bekannt. Am 12. Oktober wird Musiker Max Giesinger (35) auf Schauspieler Daniel Donskoy (34) treffen.