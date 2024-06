"Das ist die Frau für mein Leben" „Schlagerbooom“: Michelle und Eric Philippi verkünden Verlobung

Michelle und Eric Philippi haben sich verlobt. (hub/spot)

SpotOn News | 09.06.2024, 09:06 Uhr

"Das ist die Frau für mein Leben": Eric Philippi hat bei Florian Silbereisens "Schlagerbooom Open Air" verraten, dass er seiner Lebensgefährtin Michelle einen Heiratsantrag gemacht hat. Verlobt sind die beiden demnach schon länger.

Florian Silbereisens (42) Show "Schlagerbooom Open Air" hielt am Samstagabend (8. Juni) etliche Überraschungen bereit. Wegen des schlechten Wetters im österreichischen Kitzbühel wurde im Ersten offenbar eine Aufzeichnung vom Vortag ausgestrahlt.

Erfreuliches gab es unterdessen von den beiden Sängern Michelle (52) und Eric Philippi (27), die auf der Bühne bei Moderator Silbereisen ihre Verlobung verkündeten. Silbereisen erklärte zunächst: "Im letzten Jahr hier beim 'Schlagerbooom Open Air' habt ihr verkündet, dass ihr ein Paar seid. Ihr habt für sehr viele Schlagzeilen gesorgt", fügte der 42-Jährige hinzu. "Nicht alle haben geglaubt, dass ihr lange zusammenbleibt, aber heute kann man sagen, sie haben sich geirrt. Ihr seid längst nicht nur ein Pärchen, ihr lebt zusammen, ihr arbeitet zusammen." Eric Philippi erwiderte, er erinnere sich gerne an die Nervosität, die er vor einem Jahr hatte, "gerade auch, weil es nicht nur positive Stimmen gab." Der Sänger erklärte dann weiter: "Wir durften das Gegenteil beweisen. Für mich war es sowieso seit der ersten Sekunde klar und wir waren ja zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen länger zusammen, heimlich."

"Ich habe natürlich Ja gesagt"

Zudem sagte der 27-Jährige: "Wir sind gemeinsam durch die tiefsten Tiefen, aber auch durch die höchsten Höhen gegangen. Für mich war klar: Das ist die Frau für mein Leben und ich möchte mit dieser Frau den Rest meines Lebens verbringen." Deshalb habe er ihr "vor ungefähr zwei Monaten die Frage aller Fragen gestellt". Michelle ergänzt: "Er hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten will und ich habe natürlich Ja gesagt." Konkrete Pläne gebe es allerdings noch nicht, so Eric Philippi, "wir machen das wahrscheinlich privat".

Auch die Familienplanung läuft bei dem Paar offenbar schon. In der RTL-Talksendung "stern TV am Sonntag" verrieten sie am 2. Juni an, dass sie über eine Adoption nachdenken.