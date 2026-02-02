Stars Schlechtes Timing: Anne Wünsche lernt kurz vor Auswanderung Mann kennen

Anne Wunsche at Benjamin Blumchen Premier Munich July 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.02.2026, 14:00 Uhr

Die Influencerin zieht mit ihren Kindern nach Mallorca - ausgerechnet jetzt hat sie per Dating-App einen Mann kennengelernt.

Anne Wünsche schwärmt von ihrer neuen Männerbekanntschaft – dabei steht sie kurz vor dem Auswandern.

Die Influencerin hat kürzlich eine aufregende Entscheidung getroffen: Sie zieht mit ihren Kindern nach Mallorca. Inzwischen hat sie sogar schon den Mietvertrag für eine Villa unterschrieben. Auch eine Anzahlung ist bereits überwiesen. Nun gibt es kein Zurück mehr – Annes neuer Lebensabschnitt auf der Baleareninsel kann beginnen. Doch ausgerechnet kurz vor der Auswanderung hat sie einen neuen Mann kennengelernt.

Der Kontakt kam über eine Dating-App zustande. „Wie dumm kann ein Mensch sein? Ich hab euch beim letzten Mal doch erzählt, ich bin aktuell nicht so wirklich auf der Suche, weil ich wandere ja aus“, enthüllte die 34-Jährige in einem Instagram-Video. „Da macht es ja jetzt keinen Sinn, Dating irgendwie anzufangen. Wie soll das funktionieren?“

Wider besseren Wissens habe sie die Dating-App geöffnet. „Hab tatsächlich auch mal nach rechts gewischt und hatte ein Match“, enthüllte die 34-Jährige. Das Duo verabredete sich zu einem Date – und siehe da, die Chemie stimmte. „Was soll ich denn machen? Jetzt ist die ganze Sache extrem kompliziert. Ja, ich mag ihn halt“, gestand Anne.

Im vergangenen Jahr hatte sich die ehemalige ‚Berlin – Tag und Nacht‘-Darstellerin von ihrem Partner Karim El Kammouchi getrennt. Dass sie ausgerechnet jetzt Gefühle für einen neuen Mann verspürt, kann sie selbst kaum glauben. „Ich bin wirklich ehrlich zu euch. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll“, räumte sie ein. „Es macht doch jetzt alles einfach nur kompliziert.“ Abschließend klagte Anne: „Jetzt habe ich den Salat.“