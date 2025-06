Stars Schock für Fernsehgarten-Fans: Andrea Kiewel fehlt beim Jubiläum

Bang Showbiz | 14.06.2025, 16:00 Uhr

Die langjährige Moderatorin der ZDF-Show muss die Sondersendung des Formats aussetzen.

Die nächste Ausgabe vom ‚ZDF-Fernsehgarten‘ muss zwangsweise ohne Andrea Kiewel stattfinden.

Am morgigen Sonntag (15. Juni) wird in der Erfolgssendung ein ganz besonderes Jubiläum zelebriert: Insgesamt 25 Jahre moderiert Kiwi den ‚ZDF-Fernsehgarten‘ bereits, doch an der Feier zu ihren Ehren kann die TV-Ikone leider nicht teilnehmen. Grund dafür ist die aktuelle Eskalation zwischen Israel und dem Iran. „ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel lebt in Tel Aviv. Da der Luftraum in Israel aus aktuellem Anlass gesperrt ist, kann sie nicht für die geplante Sendung anreisen“, erklärte der Sender in einer Pressemitteilung.

Statt Kiwi werden dieses Mal ‚Let’s Dance‘-Juror Joachim Llambi und Komiker Lutz van der Horst die Moderation im Vormittagsprogramm übernehmen. Das ZDF stellte jedoch klar, dass dieser Umstand eine „einmalige“ Sache sei. Fans der Sendung dürfen sich dennoch auf eine unterhaltsame ‚Fernsehgarten‘-Folge freuen. Unter anderem werden Schlagerikone Marianne Rosenberg, Rapper Eko Fresh und Neue-Deutsche-Welle-Star Peter Schilling auf dem Mainzer Lerchenberg einheizen. Andrea Kiewel muss derweil darauf hoffen, dass die Bombardierung der israelischen Großstadt bald ein Ende findet, damit sie zur nächsten Ausgabe ihrer Kultshow wieder am Mikrofon stehen kann.