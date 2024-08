Mutter von Gigi und Bella Hadid Schon vor zwei Jahren: Yolanda Hadid hat sich verlobt

Yolanda Hadid und der Bauunternehmer Joseph Jingoli, hier zu sehen im Jahr 2019, sind seit sieben Jahren ein Paar. (eyn/spot)

SpotOn News | 30.08.2024, 08:54 Uhr

Yolanda Hadid hat ein gut behütetes Geheimnis verraten: Die Mutter von Gigi und Bella Hadid hat von ihrem langjährigen Partner Joseph Jingoli einen Heiratsantrag bekommen - und zwar schon vor zwei Jahren. Die Verlobung fand in den Niederlanden statt.

Läuten bei Yolanda Hadid (60) und Joseph Jingoli bald die Hochzeitsglocken? Seit 2017 sind der "Real Housewives of Beverly Hills"-Star und sein Partner zusammen – und mittlerweile auch schon seit zwei Jahren verlobt. Das bestätigte Hadid am 29. August der US-amerikanischen Zeitschrift "People". Der Antrag habe sich 2022 während eines Urlaubs in ihrem Geburtsland, den Niederlanden, ereignet.

Vor der Bestätigung kursierten bereits zahlreiche Gerüchte über eine Verlobung, nachdem Hadid den Bauunternehmer in der neuesten Ausgabe des Architektur-Magazins "Architectural Digest" als ihren Verlobten bezeichnet hatte. Weitere Details zur Verlobung gab das Paar nicht bekannt.

Für Hadid wäre es die dritte Ehe

Yolanda Hadid war vor der Beziehung mit Joseph Jingoli bereits zweimal verheiratet. 1994 gab sie dem Immobilienmogul Mohamed Hadid (75) das Jawort, aus der Beziehung stammen drei Kinder: die Töchter Gigi (29) und Bella Hadid (27), die aktuell zu den bekanntesten Models der Welt zählen, und der Sohn Anwar (25). 2000 wurde die Ehe geschieden. Elf Jahre später heiratete sie den kanadischen Musikproduzenten David Foster (74), die Ehe hielt bis 2017.

Nach der gescheiterten Beziehung mit Foster habe Hadid eigentlich erst mal genug von Männer gehabt und sich deshalb eine Farm gekauft, berichtete sie "People Now" im Jahr 2018. Ausgerechnet dort sei sie dann aber auf ihren Zukünftigen getroffen. "Ich habe wirklich angefangen, mich zu fokussieren. Ich habe eine Liebesspirale kreiert und alles aufgeschrieben, was mir bei einem Mann wichtig ist, und wie von Zauberhand klingelte er einfach an der Tür der Farm", erzählte sie damals.