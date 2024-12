Schwester von "Let's Dance"-Star Motsi Schräger Moment im Dschungelcamp: Oti Mabuse vergisst Hochzeitsort

Vergesslich im Dschungel: Oti Mabuse. (smi/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 12:44 Uhr

Peinlicher Moment für Oti Mabuse im britischen Dschungelcamp: Die Schwester von "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse vergaß kurz, wo sie geheiratet hat. Doch die Hochzeit ist auch schon ein paar Jahre her.

Peinlicher Moment für Oti Mabuse (34) im britischen Dschungelcamp. Die Profitänzerin vergaß bei "I'm A Celebrity… Get Me Out of Here!" für einen Moment, wo sie geheiratet hat. So kam es zu dieser Fehlleistung: In der britischen Version von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" durften sich die Kandidaten Briefe ihrer Lieben erspielen. Dazu musste je ein Star stumm ein Wort artikulieren, mit dem ein Mitcamper ein besonderes Ereignis in seinem Leben verbindet. Dieses Wort müssen die betreffenden Promis dann korrekt von den Lippen ablesen.

Bei Oti Mabuse war dieses Wort "Aero Island". Die Südafrikanerin identifizierte den Begriff zwar, gestand ihren Mitbewohnern aber, damit nichts anfangen zu können.

"Da haben wir geheiratet" – späte Erkenntnis von Oti Mabuse

Erst nach einer Weile fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. "Da haben wir geheiratet", rief die Schwester von "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (43). Sie gab ihrem Mann Marius Iepure auf der dänischen Insel Ærø das Jawort. Die Zuschauer amüsierten sich bei X über Mabuses Ausrutscher.

Zu Otis Ehrenrettung muss man sagen, dass ihre Hochzeit schon vor zehn Jahre stattgefunden hat. 2014 heiratete sie den rumänischen Tänzer Marius Iepure. Kennengelernt hatten sich die beiden in Deutschland. Oti Mabuse war 2015 und 2016 als Profitänzerin Teil von "Let's Dance". Danach wechselte sie zu britischen Version der Tanzshow. Auf der Insel ist sie seitdem eine beliebte Teilnehmerin in verschiedenen Shows geworden, von "Dancing on Ice" bis "The Masked Dancer".

"Unserem Baby geht es gut"

Den Brief von ihrem Gatten bekam Oti Mabuse bei "I'm A Celebrity… Get Me Out of Here!" übrigens trotzdem. Coleen Rooney (38) las ihn vor, die Frau der britischen Fußballlegende Wayne Rooney (39). "Zunächst einmal: Unserem Baby geht es gut", ließ Marius Iepure ausrichten. "Wir hatten die beste Zeit, als wir sahen, wie schön und liebenswert du bist und wie du diese positive südafrikanische Energie in dieser tollen Gruppe von Menschen verbreitest", schrieb er weiter.

Seit Ende 2023 sind Oti Mabuse und ihr Mann Eltern eines kleinen Mädchens. Den Namen des Kindes haben sie nie öffentlich gemacht. Für die Tänzerin war dieses Jahr ihre vielleicht letzte Chance, ihren Traum vom Dschungelcamp wahr werden zu lassen. Dies verriet sie vor dem Start der Staffel gegenüber "The Mirror". Denn sie plant, ihre Familie noch zu vergrößern.