Stars ‚Schrecklicher Fahrer‘: Gene Simmons beruhigt Fans nach Unfall

Gene Simmons - Copenhell 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2025, 09:00 Uhr

Gene Simmons scherzte, er sei ein „furchtbarer“ Fahrer, nachdem er in einen Autounfall verwickelt war.

Der KISS-Rocker wurde am Dienstag (7. Oktober) ins Krankenhaus gebracht, nachdem sein SUV auf dem Pacific Coast Highway in Malibu in ein geparktes Fahrzeug gekracht war. Jetzt hat er sich aber zu Wort gemeldet, um seine Fans zu beruhigen, dass es ihm „gut“ gehe.

„Danke, Leute, für die netten Wünsche. Mir geht’s vollkommen gut“, schrieb der Rocker auf X, und weiter: „Ich hatte einen kleinen Blechschaden. Sowas passiert. Besonders bei denen von uns, die schreckliche Fahrer sind. Und das bin ich. Alles gut.“ Ein Sprecher des 76-jährigen Musikers sagte gegenüber ‚Billboard‘, dass Gene „bereits wieder bei der Arbeit“ sei, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wurde.

Seine Frau Shannon Tweed hatte zuvor gegenüber ‚NBC4 Investigates‘ bestätigt, dass Gene das Bewusstsein verloren und sein Auto „mehrere Fahrspuren überquert“ habe, bevor es in ein anderes Fahrzeug prallte. Sie sagte außerdem, dass Ärzte seine Medikamente kürzlich geändert hätten und er deshalb mehr Wasser trinken müsse, was er aber nicht gerne tue. Das Sheriff’s Department von Los Angeles teilte der Nachrichtenseite mit, dass der ‚Rock and Roll All Nite‘-Sänger mit seinem Lincoln Navigator in ein geparktes Auto gekracht sei. Ein Zeuge soll den Notruf gewählt haben, und Polizisten sowie Feuerwehrleute seien zum Unfallort geeilt. Laut ‚TMZ‘ wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Simmons’ Unfall ereignete sich nur einen Monat, bevor KISS ein „unmaskiertes“ Konzert in Las Vegas geben soll. Die legendäre Rockband hatte ihr letztes Konzert 2023 im Madison Square Garden in New York gegeben, doch jetzt kehren KISS aus dem Ruhestand zurück, um beim ‚KISS Army Storms Vegas‘-Kongress aufzutreten, der vom 14. bis 16. November stattfindet. Simmons hatte zuvor darauf bestanden, dass das Konzert im Madison Square Garden der „letzte KISS-Auftritt in Kostüm und Schminke“ gewesen sei.