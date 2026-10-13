Stars Schwangere Leigh-Anne Pinnock wehrt sich gegen Hater: ‚Freiheit für den Babybauch‘

Leigh-Anne Pinnock - Instagram - October 2026 - Free the bump BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2026, 10:00 Uhr

Die ehemalige Little-Mix-Sängerin teilt gegen Hater aus, die sie für ihren Babybauch kritisieren.

Leigh-Anne Pinnock lässt sich von Kritik an ihrem Babybauch nicht verunsichern.

Die ehemalige Little-Mix-Sängerin fordert ihre Hater auf, ungefragte Meinungen für sich zu behalten, nachdem sie für ihren freizügigen Umgang mit ihrem veränderten Körper angefeindet worden war. Pinnock ist bereits Mutter fünfjähriger Zwillingsmädchen, die sie mit ihrem Ehemann Andre Gray hat. Nun erwartet das Paar erneut Nachwuchs. In den vergangenen Monaten präsentierte die 35-Jährige ihren wachsenden Babybauch immer wieder in knappen Outfits – und erntete dafür Gegenwind.

In einem Instagram-Video gab Pinnock einen Vorgeschmack auf ihren neuen Song. Darin trägt sie ein gestreiftes Bralette und passende Shorts und singt die Zeile: „Werft eure dummen Meinungen zum Fenster hinaus, ich will davon nichts wissen.“ Darüber blendete sie den Kommentar ein: „Wenn es Menschen unangenehm ist, dass man seinen Babybauch zeigt.“ In der Bildunterschrift ergänzte die Britin: „Werft eure dummen Meinungen aus dem Fenster … Freiheit für den Babybauch.“

Viele ihrer Follower stellten sich hinter die Sängerin. Ein Nutzer schrieb: „Wie kann ein Babybauch jemanden unangenehm berühren? Da ist ein Baby drin. Was zum Teufel ist mit den Leuten los?“ Eine weitere Person kommentierte: „Ich habe es geliebt, meinen Babybauch zu zeigen. Ich verstehe nicht, warum es Menschen stört. Du siehst absolut umwerfend aus. Ich wünsche dir die bestmögliche Schwangerschaft und Geburt.“ An anderer Stelle hieß es: „Du bist wunderschön. Ein perfekter Babybauch!“

Ihre Schwangerschaft hatte Pinnock im Juli mit einem emotionalen Video in den sozialen Medien bekannt gegeben. Darin war sie singend in einem Tonstudio zu sehen. Während ihr Song ‚Heaven‘ im Hintergrund lief, wurde die Musikerin aus verschiedenen Blickwinkeln gefilmt. Dazu schrieb sie: „Wenn ein Kapitel endet, beginnt ein neues.“ Dazu setzte sie ein Herz-Emoji und das Emoji einer schwangeren Frau. Pinnock und der Fußballer Andre Gray heirateten 2023 auf Jamaika. Ihre Zwillingstöchter kamen bereits 2021 zur Welt. Die Namen und Gesichter ihrer Kinder halten sie bewusst aus der Öffentlichkeit heraus.