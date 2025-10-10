Musik Scissor Sisters kehren nach 14 Jahren ins Studio zurück

Scissor Sisters - Lytham Festival 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2025, 18:00 Uhr

Die Scissor Sisters arbeiten derzeit im Studio an ihrem ersten Album seit 14 Jahren.

Die ‚Filthy/Gorgeous‘-Interpreten haben seit ‚Magic Hour‘ (2012) kein vollständiges Album mehr veröffentlicht. Nach ihrer Reunion-Tour im Mai zum 20. Jubiläum ihres selbstbetitelten Debütalbums – ohne Ana Matronic – haben sie jedoch begonnen, neues Material zu schreiben. Sänger Jake Shears wurde von der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚Sun‘ während der Virgin Atlantic Attitude Awards am Mittwoch (08. Oktober) in London zitiert: „Bei den Scissor Sisters ging es schon immer darum, so zu kommen, wie man ist, zusammenzukommen und zu feiern, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Es ist spannend, zurückzublicken, aber noch aufregender ist es, nach vorn zu schauen. Wir sind zurück im Studio und machen nach langer Zeit neue Musik, und das nächste Kapitel ist bereits gut im Gange.“

Shears fügte amüsiert hinzu: „Das Unglaublichste daran, nach all den Jahren wieder hier zu sein, ist, wie wenig wir gealtert sind.“ Der 47-jährige Sänger machte anschließend einen Scherz über Glastonbury, wo die Scissor Sisters – komplettiert von Babydaddy und Del Marquis – gleichzeitig mit Charli XCX und Doechii auftraten: „Das Vereinigte Königreich ist ein Ort, an dem wir uns immer geliebt und akzeptiert gefühlt haben. Ironischerweise war jedoch das Homophobste, das uns hier in unserer Karriere passiert ist, Glastonbury in diesem Jahr – dass wir gleichzeitig mit Charli XCX und Doechii auf die Bühne mussten. Es war schrecklich. Aber die Leute kamen, brachten ihre Freunde, ihre Partner, ihre Kinder und ihre Großmütter mit – und es erinnerte uns daran, warum wir das überhaupt tun.“

Die diesjährige Tour markierte ihre ersten Auftritte seit über einem Jahrzehnt. Ana Matronic nahm nicht an der Tour teil, da sie andere Projekte priorisieren wollte. Shears erklärte gegenüber ‚The Independent‘: „Ich denke, es hat einfach zeitlich nicht gepasst. Es war im Moment nicht etwas, das sie machen wollte. Und ich wollte nicht, dass uns das davon abhält, rauszugehen und diese Songs zu spielen.“