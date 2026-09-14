Stars Scooter Braun schwärmt von ‚echter Partnerschaft‘ mit Sydney Sweeney

Sydney Sweeney - 2026 Armani Beauty Dinner - The 83rd Venice International Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2026, 09:30 Uhr

Scooter Braun hat Sydney Sweeney zu ihrem 29. Geburtstag eine überschwängliche Liebeserklärung gemacht.

Der 45-jährige Geschäftsmann veröffentlichte zu Ehren des ‚The Housemaid‘-Stars ein Video, das die beiden beim gemeinsamen Tanzen vor einem Schloss zeigt. „Alles Gute zum Geburtstag an die Frau, die die Ausnahme von jeder Regel ist“, schrieb Braun auf Instagram. Sweeney habe ihn überrascht und ihm gezeigt, wie sich ein Leben mit „echter Partnerschaft“ anfühlen könne.

Die Schauspielerin bringe ihn dazu, „breiter zu lächeln, lauter zu lachen, mehr Abenteuer zu erleben und größer zu träumen“, schwärmte Braun weiter. Selbst alltägliche Momente würden sich mit ihr aufregend anfühlen, während er sich gleichzeitig stärker denn je auf die gemeinsame Zukunft freue. Auch die kitschigen Seiten ihrer Beziehung genießt der Unternehmer offenbar. Es gebe eine Million Dinge, die er sagen könnte, erklärte er, die wichtigsten davon seien allerdings nur für Sweeney bestimmt. Seine öffentliche Botschaft beendete er mit den Worten: „Alles Gute zum Geburtstag, Syd. Es liegen noch viele weitere Feiern vor uns. Ich liebe dich.“

Die Liebeserklärung folgt auf Berichte, wonach die Beziehung der beiden zunehmend ernster wird. Sweeney und Braun sollen seit September 2025 ein Paar sein. Laut ‚Page Six‘ der ‚New York Post‘ könnte Braun sogar bereits über einen Heiratsantrag nachdenken. Ein Insider behauptete gegenüber der Publikation, Braun sei fest entschlossen, Sweeney zu heiraten. Er halte sie für eine „moderne Marilyn Monroe“ und investiere viel Zeit und Energie in die Beziehung. Ein Antrag könne dem Bericht zufolge innerhalb der kommenden sechs Monate erfolgen.

Auch Sweeney hatte ihrem Partner bereits öffentlich ihre Liebe erklärt. Zu Brauns Geburtstag im Juni schrieb sie in den sozialen Medien, er habe das „größte Herz“ aller Männer, die sie kenne. Außerdem dankte sie ihm für gemeinsame Tänze im Wohnzimmer und dafür, dass er sie wieder zum Lächeln gebracht habe. „Ein guter Mann ist selten. Einen Mann wie dich trifft man nur einmal im Leben“, schrieb die Schauspielerin.

Braun wiederum hatte offenbar schon zuvor über Sweeney geschwärmt, ohne ihren Namen ausdrücklich zu nennen. In Suzy Weiss‘ Podcast ‚Second Thought‘ erzählte er, eine „außergewöhnliche Frau“ kennengelernt zu haben. Er beschrieb sie als freundlich, großzügig, klug, authentisch und bodenständig – und als „eine der größten Überraschungen überhaupt“. Auch Sweeneys Arbeit verfolgt Braun inzwischen aufmerksam. Auf die Frage, ob er die aktuelle Staffel von ‚Euphoria‘ gesehen habe, räumte er mit einem Augenzwinkern ein, nicht ganz neutral zu sein: „Ich bin voreingenommen, ich mag sie.“ Eine bestimmte Schauspielerin habe seiner Meinung nach jedenfalls „eine unglaubliche Leistung abgeliefert“.