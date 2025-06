Film Kathryn Newton mit Lana Condor im Hai-Thriller ‚Devil’s Mouth‘ Kathryn Newton und Lana Condor wurden für den neuen Thriller ‚Devil’s Mouth‘ gecastet. Der ‚Ant-Man and the Wasp: Quantumania‘-Star wird an der Seite von ‚Coyote vs. Acme‘-Darstellerin Lana im kommenden Survival-Film von Filmemacher Jeff Wadlow zu sehen sein. In dem Film, der von Amazon, MGM Studios und Lionsgate koproduziert wird, geht es um College-Freunde auf […]