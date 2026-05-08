Film Melissa Barrera für Horrorfilm ‚Inhabit‘ gecastet

Melissa Barrera - April 2026 - Avalon - Titanique Broadway Opening Night BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2026, 18:00 Uhr

Die ehemalige 'Scream'-Darstellerin Melissa Barrera kehrt ins Horror-Genre zurück und übernimmt die Hauptrolle in Adam Allecas Film 'Inhabit'.

Melissa Barrera wurde für den Horrorfilm ‚Inhabit‘ verpflichtet.

Die 35-jährige Schauspielerin hat für den Film des Drehbuchautors und Regisseurs Adam Alleca unterschrieben, der als Mischung aus „psychologischem Horror mit unerbittlichem übernatürlichem Grauen“ beschrieben wird und eine „erschreckende Erforschung von Trauma, Mutterschaft und der Verantwortung unfassbarer Macht“ bieten soll.

‚Inhabit‘ erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die nach einem traumatischen Ereignis, das ihr Leben verändert, in einen heruntergekommenen Apartmentkomplex zieht, um einen Neuanfang zu wagen. Als sie von bizarren Ereignissen terrorisiert wird – durchgedrehte Nachbarn, unheimliche Stalker und grundlose Gewalt – beginnt sie zu glauben, dass sie von einer besitzergreifenden Macht verfolgt wird, die ihr Verständnis der Realität zerstört. Eine Macht, die nur überwunden werden kann, indem sie sich den dunkelsten Seiten ihrer eigenen Natur stellt.

Alleca sagt über das Projekt: „Wahrer Horror bedeutet, das Publikum mit einer universellen existenziellen Angst zu konfrontieren, von der sich zuvor niemand zu erzählen getraut hat. In ‚Inhabit‘ habe ich eine solche Angst gefunden.“ Seine Inspirationen seien die mutigen, charaktergetriebenen Thriller, die er liebe. Dazu gehöre etwa ‚Rosemary’s Baby‘, ‚Der Exorzist‘ und ‚Get Out‘: „Ihre Innovationskraft ist mein Leitstern.“

‚Inhabit‘ wird von Ric Roman Waugh, Brendan Boyea und Kenner Bolt für Cinemachine produziert – die Produktionsfirma hinter Filmen wie ‚Shelter‘ und ‚Greenland‘. Boyea sagte: „Mit ‚Inhabit‘ hat Adam eine Geschichte geschaffen, die die Diskussion über ein Thema sprengen könnte, das oft als Tabu betrachtet wird. Angetrieben von seiner einzigartigen Vision liefert der Film ein zutiefst intimes und extrem verstörendes Erlebnis. Zusammen mit Melissas starker Präsenz sehen wir darin einen Film, der sowohl auf einer instinktiven als auch menschlichen Ebene Resonanz erzeugen wird.“

‚Inhabit‘ markiert Barreras erstes großes Filmprojekt, seit sie 2023 wegen ihrer kontroversen Social-Media-Kommentare über den Krieg in Gaza von ‚Scream 7‘ gefeuert wurde. Die ‚In the Heights‘-Darstellerin gab später zu, damals eine „Identitätskrise“ durchlebt zu haben. Melissa, die in der Slasher-Reihe die Figur Sam Carpenter spielte, sagte gegenüber ‚Variety‘: „Als ich plötzlich in einer Situation war, in der mir möglicherweise alles genommen werden könnte und ich vielleicht nie wieder arbeiten würde, hatte ich eine Identitätskrise. Ich dachte: ‚Ich bin die Schauspielerin. Was bin ich ohne das?‘ Also musste ich wirklich tief in mich gehen. Und ich hatte viele Menschen um mich herum wie meine Familie – meine Schwestern, meinen Mann, meine Mutter – die mich daran erinnert haben: ‚Du bist so viel mehr als das.'“