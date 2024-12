Film Sean Bean: Rolle in ,The Isolate Thief‘

Sean Bean - Knights of the Zodiac - LA Premiere - Sony Pictures - Eric Charbonneau BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2024, 14:00 Uhr

Sean Bean wird in dem Western ,The Isolate Thief’ mit von der Partie sein.

Der 65-jährige Schauspieler wurde für die Rolle in dem Western neben Mackenzie Foy und Odeya Rush verpflichtet. Der Film, bei dem John Suits Regie führt, spielt am Ende des amerikanischen Bürgerkriegs, als eine junge Frau versucht, das Gold, das sie gestohlen hat, vor einer Gruppe gewalttätiger Banditen zu verstecken. Während die Männer unerbittlich Jagd auf den Schatz machen, muss sie die skrupellosen Banditen auf Schritt und Tritt überlisten und täuschen. Während eines tödlichen Winters wird das Überleben zu einem gefährlichen Spiel aus List und Verrat.

Suits beschreibt das Projekt als „eine Geschichte über Widerstandsfähigkeit, Überleben und die Stärke, die es braucht, um die härtesten Widrigkeiten zu überstehen – sowohl von der Natur als auch von der Menschheit“. Der Film wird von der Produktionsfirma Hideout Pictures gedreht – dem Team hinter dem erfolgreichen Western ,Old Henry‘ aus dem Jahr 2021. Kevin Lefler hat das Drehbuch für ,The Isolate Thief‘ geschrieben, während Shannon Houchins, Vince Jolivette, Travis Mann und Margaret Miller das Buch geschrieben haben. Zu den ausführenden Produzenten gehören Dave Roberts und Potsy Ponciroli, der bei ,Old Henry‘ das Drehbuch schrieb und Regie führte.