Stars Sean ‚Diddy‘ Combs bittet Richter vor Strafmaß-Verkündung um Gnade

Sean 'Diddy' Combs November 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2025, 11:00 Uhr

Der Rapper hat einen vier Seiten langen Brief verfasst, in dem er um ein mildes Strafmaß bittet.

Sean „Diddy“ Combs hat „Todessangst“, im Gefängnis bleiben zu müssen.

Der in Ungnade gefallene Rap-Mogul sitzt seit seiner Verhaftung im September 2024 hinter Gittern. Vor seiner Strafmaß-Verkündung wegen zweier Anklagen im Zusammenhang mit Nötigung zur Prostitution am Freitag (3. Oktober) schrieb er einen vierseitigen Brief an Richter Arun Sibramanian und bat um „Gnade“.

Laut dem ‚People‘-Magazin erklärte der 55-Jährige – der von den Vorwürfen des Menschenhandels und der Erpressung freigesprochen wurde –, er habe seine Kinder „als Vater im Stich gelassen“ und bat darum, aus dem Gefängnis entlassen zu werden, um bei ihnen und seiner 84-jährigen Mutter Janice Combs zu sein, die kürzlich eine Gehirnoperation hatte.

„Ich bitte Sie heute um Gnade, nicht nur zu meinem eigenen Wohl, sondern zum Wohl meiner Kinder. Gott hat mich mit sieben wunderschönen Kindern gesegnet – drei Söhne und vier Töchter. Ich habe meine Kinder als Vater im Stich gelassen“, räumte der Musiker ein. „Ich kann für meine Mutter nicht da sein, wenn sie mich am meisten braucht.“

Combs gestand: „Während ich Ihnen diesen Brief schreibe, habe ich Todesangst. Angst, noch eine Sekunde von meiner Mutter und meinen Kindern getrennt zu sein. Geld oder Ruhm sind mir inzwischen egal. Es gibt nichts Wichtigeres für mich als meine Familie.“

Der ‚All About the Benjamins‘-Interpret schrieb, dass er drei Abschlussfeiern seiner Töchter verpasst habe und nicht in der Lage war, der zweijährigen Love Sean Combs beim Sprechenlernen zu helfen. Combs erklärte, er habe seine Geschäfte, seine Privatschulen und seine Karriere verloren, weil er seinen Ruf „zerstört“ und „beschmutzt“ habe, und hoffe nun, seinen Fall nutzen zu können, um anderen zu helfen.

„Nach all meinen Verlusten und Lektionen kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich nie wieder in einem Strafgericht erscheinen werde, und ich glaube nicht, dass jemand anderes Ähnliches tun würde, aus Angst vor derselben Strafe“, beteuerte er. „Wenn Sie mir eine Chance geben, möchte ich die Gelegenheit nutzen, meine Geschichte zu teilen, um wenigstens eine Person davor zu bewahren, die Fehler zu machen, die ich gemacht habe.“ Er wolle zum Beispiel dafür werden, „was ein Mensch erreichen kann, wenn er eine zweite Chance erhält.“