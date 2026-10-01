Stars Sean ‚Diddy‘ Combs‘ Sprecher weist Behauptungen über ‚Luxusleben‘ im Gefängnis zurück

Sean Combs - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2026, 09:00 Uhr

Führt Sean 'Diddy' Combs hinter Gittern ein Leben im Luxus? Diese Behauptung weist nun ein Sprecher des Rappers zurück.

Ein Sprecher von Sean „Diddy“ Combs hat Behauptungen zurückgewiesen, der in Ungnade gefallene Rapper führe hinter Gittern ein Leben im Luxus.

Der 56-jährige Rapper verbüßt derzeit eine Haftstrafe von 50 Monaten, nachdem er in zwei Fällen wegen des Transports zum Zweck der Prostitution verurteilt worden war. Er sitzt in der Justizvollzugsanstalt FCI Fort Dix im US-Bundesstaat New Jersey ein, die als Gefängnis mit niedriger Sicherheitsstufe eingestuft ist. Ein neuer Bericht von NBC legt jedoch nahe, dass Combs dort ein Leben voller „Privilegien“ führe. Demnach soll er andere Häftlinge dafür bezahlen, für ihn zu kochen und zu putzen.

Außerdem soll er ein Tablet erhalten haben, auf dem er Filme schauen kann, sowie ein Mobiltelefon besitzen. Darüber hinaus habe er einen geheimen Vorrat an „hochwertigem“ Alkohol. Ein Sprecher des Stars wies die Gerüchte jedoch zurück und sagte gegenüber dem Sender: „Die anhaltende Untersuchung jedes noch so alltäglichen Details aus Sean Combs‘ Gefängnisleben hat mittlerweile einen Punkt erreicht, an dem die Medien gewöhnliches Gefängnisleben als Nachricht darstellen.“ Die einzige wirkliche Nachricht sei, dass Combs seine Haftstrafe innerhalb der geltenden Regeln verbüße und „geduldig“ auf die Entscheidung des Gerichts über seinen Berufungsantrag warte.

Dem Bericht von ‚NBC News‘ zufolge stammen die Behauptungen von vier Männern, die sich mit Combs eine Abteilung des Gefängnisses teilten. Sie behaupteten, Combs habe einen Mithäftling dafür bezahlt, Toiletten und Duschen zu reinigen, bevor der Rapper sie benutzte. Andere habe er dafür engagiert, spezielle Mahlzeiten für ihn zuzubereiten, darunter Pizza, Curry und Empanadas. Einer der Männer sagte: „Das ist nicht irgendein normaler Mist, den man im Gefängnis sieht. Das ist Mist für Reiche. Es sieht verrückt aus, aber andererseits ist es Diddy.“ Ein anderer fügte hinzu: „Er ist Milliardär. Die Leute sind von ihm beeindruckt. Geld bedeutet Macht, besonders hinter Gittern.“

NBC berichtet, Combs gebe „Tausende Dollar im Monat dafür aus, seinen Lebensstil in das Gefängnis mit niedriger Sicherheitsstufe zu übertragen“. Dem Bericht zufolge sollen ihm dabei seine Kontakte außerhalb des Gefängnisses helfen, indem sie Geld auf die Guthabenkonten der Mithäftlinge einzahlen, die innerhalb der Anstalt Dienstleistungen für ihn übernehmen.

Ein Sprecher der US-Bundesbehörde Bureau of Prisons erklärte gegenüber NBC, man werde sich aus „Gründen des Datenschutzes sowie der Sicherheit“ nicht zu den konkreten Vorwürfen äußern. Der Sprecher fügte hinzu: „Wie für alle Justizvollzugsbehörden bleiben Schmuggelware, insbesondere Mobiltelefone, Drogen und Waffen, eine ständige Herausforderung. Wir arbeiten weiterhin daran, das Einschleusen von Schmuggelware in unsere Einrichtungen zu verhindern.“ Combs soll am 21. Januar 2028 aus dem Gefängnis entlassen werden.