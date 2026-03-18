Stars Sean Penn war während der Oscars in der Ukraine

Sean Penn - Gala Dinner 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2026, 09:00 Uhr

Sean Penn verpasste die Academy Awards am Sonntag (15. März), weil er sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj traf.

Der 65-jährige Star gewann bei der diesjährigen Verleihung für seine Nebenrolle in ‚One Battle After Another‘ seinen dritten Oscar. Er war allerdings nicht anwesend, um den Award entgegenzunehmen, sondern stattdessen mit dem Politiker im Gespräch. Dafür wurde er vom Staatsoberhaupt des vom Krieg gezeichneten Landes für seine Unterstützung als „wahrer Freund“ der Ukraine gelobt.

„Sean, dank dir wissen wir, was ein wahrer Freund der Ukraine ist“, schrieb Selenskyj auf X und teilte dazu ein Foto von sich und Sean. „Du stehst seit dem ersten Tag des groß angelegten Krieges an der Seite der Ukraine. Das ist bis heute so. Und wir wissen, dass du weiterhin an der Seite unseres Landes und unseres Volkes stehen wirst.“

In Seans Abwesenheit nahm der letztjährige Gewinner als Bester Nebendarsteller, Kieran Culkin – der den Preis auch überreichte – die Auszeichnung in seinem Namen entgegen. Er scherzte: „Sean Penn konnte heute Abend nicht hier sein – oder wollte nicht, also nehme ich den Preis stellvertretend für ihn entgegen.“

Die ukrainische Staatsbahn sorgte jedoch dafür, dass der Schauspieler auch in Kiew geehrt wurde. Das Bahnunternehmen veröffentlichte ein Video, in dem ihr CEO dem Gast eine silberne, Oscar-ähnliche Statue aus einem flachen Metallstück überreicht, und schrieb auf X dazu: „Sean Penn kam in die Ukraine und verpasste die Academy Awards – also gab ihm die ukrainische Eisenbahn einen eigenen. Dieser Oscar wurde aus dem Metall eines Eisenbahnwagens gefertigt, der durch russischen Beschuss beschädigt wurde. Ein Symbol der Widerstandskraft.“

Bereits 2022 hatte Sean – der zuvor 2004 und 2009 den Oscar als Bester Hauptdarsteller für ‚Mystic River‘ und ‚Milk‘ gewann – Selenskyj bei einem Besuch in der Ukraine eine seiner echten Oscar-Statuen geschenkt. In einem damals auf dem Telegram-Kanal des Präsidenten veröffentlichten Video sagte Sean zu ihm: „Es ist nur ein symbolisches, albernes Ding, aber wenn ich weiß, dass er hier ist, werde ich mich besser und stark genug für die Kämpfe fühlen. Wenn ihr gewinnt, bringt ihn zurück nach Malibu, denn dann werde ich mich viel besser fühlen, weil ich weiß, dass ein Teil von mir hier ist.“

Die Trophäe soll bis zum Ende des anhaltenden Krieges mit Russland im Land bleiben. Im Gegenzug wurde der ‚Daddio‘-Star mit dem ukrainischen Verdienstorden ausgezeichnet. Selenskyj sagte: „Das ist nicht von mir, es ist von der Ukraine.“ Sean fügte hinzu: „Es gibt drei Orte auf der Welt, an denen der ganze Stolz meines Lebens liegen wird: der Ort, an dem meine Tochter geboren wurde, der Ort, an dem mein Sohn geboren wurde, und dieser hier.“