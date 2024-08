Gemeinsam in "LOL" „Sehr lustig“: Michael Bully Herbig schwärmt von Tom Kaulitz

"LOL"-Gastgeber Michael Bully Herbig (r.) ist begeistert von Tom Kaulitz' Humor. (eyn/spot)

SpotOn News | 18.08.2024, 11:08 Uhr

Tom und Bill Kaulitz sind bald im Halloween-Special von Michael Bully Herbigs Show "LOL: Last One Laughing" zu sehen. Mit ihrem Auftritt haben die Tokio-Hotel-Zwillinge den Entertainer überzeugt.

Michael Bully Herbig (54) zeigt sich begeistert von seiner Kandidaten-Auswahl für das Halloween-Special von "LOL: Last One Laughing". Unter anderem werden Bill und Tom Kaulitz (34) versuchen, in seiner Show möglichst lange nicht zu lachen. "Ich verrate euch was: So habt ihr die beiden noch nie gesehen", kündigt Herbig auf seinem Instagram-Account verheißungsvoll an.

Dazu teilt er ein Bild, auf dem er neben den Tokio-Hotel-Zwillingen in die Kamera strahlt. Besonders Toms Humor scheint es dem Showmaster angetan zu haben, denn in der Bildunterschrift schwärmt er von dem Gitarristen: "Der Langhaarige links ist auch sehr lustig!" Bei "LOL" könne man sich mit den beiden auf einen "großen, gruseligen Spaß" freuen.

"LOL" diesmal in Zweierteams

Beim Halloween-Special von "LOL" werden die Kaulitz-Zwillinge wie gewohnt zusammenarbeiten: Die Nicht-Lachen-Challenge muss diesmal nämlich in Zweierteams bestritten werden. Das Duo, das es schafft, über mehrere Stunden in einem Raum mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht zu lachen, wird von Gastgeber Bully Herbig mit 50.000 Euro für einen guten Zweck belohnt.

Neben den Tokio-Hotel-Stars sind in den drei Halloween-Episoden noch Mirja Boes (52) mit Torsten Sträter (57), Palina Rojinski (39) und Olaf Schubert (56) sowie Annette Frier (50) mit Sänger Sasha (52) zu sehen. Einige von ihnen bringen bereits "LOL"-Erfahrungen mit – Sträter und Boes konnten die Show jeweils sogar schon gewinnen.

Die deutschsprachige Ausgabe von "LOL" lief erstmals 2021 auf Amazon Prime. Mittlerweile gibt es fünf reguläre Staffeln und ein Weihnachtsspecial. Die Folgen "vor gruselig stilechter Halloween-Kulisse" sind im Oktober bei der Streamingplattform abrufbar.