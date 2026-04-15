Musik Alabama 3 hätten fast mittlerweile ikonische Titelmusik für ‚The Sopranos‘ verpasst

Rob Spragg - Instagram - Collected April 15 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2026, 18:00 Uhr

Die Band Alabama 3 wäre beinahe nicht für ihren inzwischen ikonischen Song ‚Woke Up This Morning‘ im Vorspann von ‚The Sopranos‘ ausgewählt worden.

Die achtköpfige Londoner Band – angeführt vom Gründungsmitglied Rob Spragg – baute sich eine weltweite Fangemeinde auf, nachdem ihr Alt-Country-Song von 1997 in den Eröffnungs-Credits der erfolgreichen HBO-Serie verwendet wurde. Darin ist Mafia-Boss Tony Soprano, gespielt vom verstorbenen James Gandolfini, zu sehen, wie er mit einer Zigarre im Mund über den New Jersey Turnpike fährt, während sich die Skyline der Stadt im Rückspiegel zeigt.

Doch Serien-Schöpfer David Chase gab nun zu, dass sein ursprünglicher Plan war, überhaupt keinen festen Titelsong zu haben – stattdessen sollte jede Folge mit einem anderen Song beginnen. Er wurde jedoch von einer HBO-Managerin überzeugt, die erklärte, dass es entscheidend sei, dass Zuschauer eine bestimmte Melodie mit der Serie verbinden, da sie dadurch erkennen würden, dass ihre Lieblingsserie läuft, selbst wenn der Fernseher nur im Hintergrund eingeschaltet ist.

Der 80-jährige David sprach mit ‚NME‘ über seine Beteiligung an der Musik von ‚The Sopranos‘, während er in London war, um den Start von HBO Max zu promoten. Er gab außerdem zu, dass er auch Songs von Elvis Costello und The Kinks in Betracht gezogen hatte, bevor er sich schließlich für Alabama 3 entschied. Letztlich wählte David den Song – in dem es um eine Frau geht, die aufwacht und beschließt, ihren gewalttätigen Ehemann zu erschießen – weil er sich „einfach wie Tony anfühlte“ und nicht wegen seines gewalttätigen Inhalts. Er sagte, die Bedeutung des Songs sei „gewissermaßen“ simpel. In Bezug auf den Text erklärte er: „‚Woke up this morning, got yourself a gun‘ – das war offensichtlich Tonys Welt. Und ‚Your mama said you’d be the chosen one‘ – nun ja, seine Mutter dachte nicht, dass er für irgendetwas auserwählt war.“

Der musikbegeisterte David erzählte außerdem, dass er stark in den Soundtrack der Serie eingebunden war und viele Songs gemeinsam mit Musik-Supervisor Martin Bruestle und Editorin Kathryn Dayak persönlich auswählte. Neben Klassikern von The Rolling Stones und Pink Floyd enthält die Serie auch Songs von Künstlern wie Aphex Twin und Radiohead. David sagte: „Als wir das Budget für die Serie zusammengestellt haben, habe ich um zusätzliche 50.000 Dollar pro Episode für Musik gebeten.“