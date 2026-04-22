Musik Mitbegründer von Traffic: Dave Mason stirbt im Alter von 79 Jahren

Dave Mason of Traffic - Jefferson Starship concert 2024 - Derek Storm/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2026, 18:00 Uhr

Dave Mason, Gründungsmitglied der legendären Rockband Traffic, ist im Alter von 79 Jahren verstorben.

Seine Familie bestätigte die Nachricht in einer bewegenden Erklärung und würdigte sein Leben, das der Musik gewidmet gewesen sei. Das Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame starb am 19. April in seinem Zuhause in Gardnerville, Nevada, wo er viele Jahre gelebt hatte.

In einer im Namen seiner Angehörigen veröffentlichten Mitteilung hieß es, man gebe seinen Tod mit „tiefer und aufrichtiger Trauer“ bekannt und beschrieb Mason als „gefeierten Songwriter, Musiker, Sänger und Autor“, der „ein bemerkenswertes Leben im Dienst der Musik und der Menschen, die er liebte, geführt hat“. Ein Beitrag auf der offiziellen Facebook-Seite des Musikers schilderte seine letzten Momente: Mason hatte gemeinsam mit seiner Ehefrau Winifred zu Abend gegessen, bevor er sich mit dem Familienhund zu seinen Füßen in seinen Lieblingssessel setzte. Er sei „friedlich verstorben … umgeben vom wunderschönen Carson Valley, das er so sehr liebte“, in einem „märchenhaften Ende … zu seinen eigenen Bedingungen“. Eine Todesursache ist derzeit nicht bekannt.

Geboren in Worcester, wurde Mason als Gründungsmitglied von Traffic bekannt, der wegweisenden Band aus Birmingham, die er 1967 zusammen mit Steve Winwood, Jim Capaldi und Chris Wood gründete. Sein Songwriting wurde schnell zentral für die Identität der Gruppe, mit Klassikern wie ‚Feelin‘ Alright‘ und ‚Hole in My Shoe‘, die den Mix aus Blues, Rock und Psychedelic prägten. Obwohl er die Band kurz nach ihrem Debütalbum ‚Mr Fantasy‘ verließ, kehrte Mason im Laufe der Jahrzehnte mehrfach zurück, unter anderem für die Reunion 1971 und die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame 2004.

Abseits von Traffic baute Mason eine beeindruckende Solo- und Kollaborationskarriere auf und arbeitete mit George Harrison, Jimi Hendrix, The Rolling Stones und tourte mit Eric Clapton als Teil von Delaney and Bonnie and Friends. Er verbrachte außerdem eine kurze Zeit bei Fleetwood Mac und wirkte an deren Album ‚Time‘ (1995) mit. In den letzten Jahren plante Mason Tourneen bis 2024 und 2025, verschob jedoch alle Termine nach einer schweren Infektion im März des vergangenen Jahres. Später kündigte er seinen Rückzug von der Bühne an und zeigte sich dankbar gegenüber seinen Bandkollegen, Freunden und Fans.