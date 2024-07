Viel los am 24. Juli Seitenhieb? Ben Affleck kaufte neue Villa an J.Los 55. Geburtstag

Ben Affleck haust nun im Nobelviertel Pacific Palisades in Los Angeles. (eee/spot)

SpotOn News | 31.07.2024, 09:12 Uhr

Reiner Zufall oder Seitenhieb? Ben Affleck hat sich eine neue Villa in Los Angeles gekauft - ausgerechnet an jenem Datum, an dem seine Noch-Ehefrau Jennifer Lopez Geburtstag hatte.

Während seine Noch-Ehefrau Jennifer Lopez (55) in der vergangenen Woche ihren 55. Geburtstag am 24. Juli feierte, hatte Ben Affleck (51) offenbar besseres zu tun. Denn an ihrem Ehrentag soll der Schauspieler den Kaufvertrag für sein neues Haus in Los Angeles unterschrieben haben – ein beabsichtigter Seitenhieb oder reiner Zufall?

Jennifer Lopez hat ihre Wohnung in New York verkauft

Am selben Tag soll Lopez aber auch nach Jahren den Verkauf ihrer Eigentumswohnung in New York abgeschlossen haben. Beide Transaktionen sind dem "People"-Magazin bestätigt worden. Damit ist die räumliche Trennung der noch verheirateten Hollywoodstars wohl oder übel besiegelt.

Dass Affleck sich für rund 20,5 Millionen Dollar (ca. 19 Millionen Euro) eine Luxus-Villa im Nobelviertel Pacific Palisades gekauft hat, hatte "TMZ" bereits vergangene Woche unter Berufung auf Quellen "aus Immobilienkreisen" berichtet. Das Haus soll neben fünf Schlafzimmern und sechs Badezimmern auch über Arbeitszimmer, einen Medienraum und ein Gästehaus verfügen.

Ben Affleck fehlte bei ihrer Geburtstagsparty

Zuvor haben Affleck und Lopez eine Luxusvilla in Beverly Hills geteilt, die sie aber wenige Monate nach Beginn der Gerüchte um eine Ehekrise zum Verkauf angeboten haben. Mitte Juli ist das Anwesen beim Immobilienportal Zillow offiziell gelistet worden.

Jennifer Lopez hat sich von dem Immobiliendrama jedoch nicht die Laune verderben lassen. Ihren 55. Geburtstag feierte die Sängerin glamourös und ausgefallen in den Hamptons, unter anderem gab es eine Pre-Birthday-Party mit "Bridgerton"-Motto, wie auf ihrem Instagram-Account in einem Video zu sehen ist. Später veröffentlichte Lopez zudem einen Beitrag, in dem sie sich für die zahlreichen Glückwünsche bedankte. Zu zwei Fotos, die sie in einem mintgrünen Seiden-Pyjama samt "Happy-Birthday"-Krone und vor einer mit Blüten geschmückten Torte zeigen, richtete sie emotionale Worte an ihre vielen Fans. Affleck war bei den Feierlichkeiten nicht anwesend.