Stars Selena Gomez: Aufgeregt vor Serienrolle

`Selena Gomez - Golden Globes 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2024, 08:00 Uhr

Selena Gomez war „nervös“, als sie sich für die Rolle in ‘Only Murders in the Building‘ entschied.

Die 32-jährige Schauspielerin machte sich als Teenager auf dem Disney Channel in der Hauptrolle von ‘Die Zauberer vom Waverly Place’ einen Namen, machte aber in den darauffolgenden Jahren eine Pop-Karriere. Als sie zustimmte, in der Apple+ Serie an der Seite von Steve Martin und Martin Short mitzuspielen, erwies sich das für sie als ein großes Comeback auf dem kleinen Bildschirm. Selena – die für ihre Rolle in der Serie für einen Emmy nominiert wurde – erzählte ‘Extra’: „Ich war nervös. Das war meine zweite Fernsehserie, die ich je gemacht habe. Ich war wirklich aufgeregt, aber ich muss ehrlich sein, am ersten Drehtag hatte ich das Gefühl, tief durchatmen zu können, weil ich wusste, dass ich in guter Gesellschaft war.“

Die ‚Lose You To Love Me‘-Sängerin ist Teil des ‘Die Zauberer vom Waverly Place‘-Reboots als ausführende Produzentin und wird auch in der ersten Folge zu sehen sein. Während sie sich darauf vorbereitet, in die Rolle der Alex Russo in der magischen Show schlüpfen, gab sie zu, dass sie sich „geehrt“ fühlt, zu ihren Wurzeln zurückzukehren. „Es hat Jahre gedauert, ehrlich gesagt. Es war nur eine Idee, und dann, nach wahrscheinlich vier Jahren, hatten wir eine Idee. Ich war sofort mit an Bord und kann es kaum erwarten, diese Show einer ganz neuen Generation zu präsentieren. Und ich fühle mich geehrt, dem Ort, an dem ich angefangen habe, die Ehre zu erweisen.“

Selenas Emmy-Nominierung ist das erste Mal, dass sie für einen bedeutenden Fernsehpreis nominiert wurde, und kürzlich verriet sie, dass sie nichts von ihrem plötzlichen Karrieremeilenstein wusste, bis ihre Freundin ihr eine SMS schrieb.