Stars Selena Gomez blickt auf das ’schönste Jahr meines Lebens‘ zurück

Bang Showbiz | 21.07.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin zieht an ihrem Geburtstag ein Resümee ihres vergangenen Jahres.

Selena Gomez hat anlässlich ihres 33. Geburtstags am Dienstag (22. Juli) auf ein bewegendes Jahr zurückgeblickt.

Die Sängerin und Schauspielerin sprach in einem Instagram-Post von einer „unglaublichen Reise“, die sie sehr dankbar mache und sie voller „Vorfreude und Hoffnung“ in die Zukunft blicken lasse. In den vergangenen zwölf Monaten hatte sich Selena mit Musikproduzent Benny Blanco verlobt und ihre Hochzeitsplanung begonnen. Auf Instagram schrieb sie: „Während ich mich darauf vorbereite, meinen 33. Geburtstag zu feiern, kann ich nicht anders, als auf die unglaubliche Reise zurückzublicken, die mich bis hierher gebracht hat. Das vergangene Jahr war wirklich das schönste meines Lebens und das verdanke ich so sehr euch allen. Danke für eure unerschütterliche Liebe und Freundlichkeit. Egal, ob ihr mich angefeuert habt, meine Höhen und Tiefen geteilt oder einfach ein offenes Ohr gehabt habt, ihr habt dieses Jahr unvergesslich gemacht. Ich bin zutiefst dankbar und berührt von eurer Liebe.“

Weiter schrieb sie, dass sie es kaum abwarten könne, die weiteren Monate zu erleben. Mit ihren Fans will Selena die besonderen Moment der nächsten Zeit auf Social Media teilen, um „Erinnerungen zu schaffen und diese schöne Reise gemeinsam fortzusetzen“. Selena und Benny verlobten sich im Dezember 2024 nach über einem Jahr Beziehung. Die Hochzeitsplanung ist jedoch noch nicht gestartet, wie Benny kürzlich im Podcast ‚Therapuss‘ mit Jake Shane verriet: „Ehrlich gesagt, ich will einfach mal eine Pause einlegen. Ich hab so viel gearbeitet. Ich möchte einfach nur im Bett liegen und vergessen, welcher Tag heute ist.“ Auf die Frage nach Hochzeitsplänen antwortete er: „Noch nicht. Wir müssen erst mal runterkommen. Wir haben beide so viel gearbeitet, dass wir noch nicht mal Zeit dafür hatten, aber wir freuen uns riesig. Ich denke, diesen Sommer setzen wir uns endlich hin und sagen: ‚Okay, was machen wir?'“