Stars Jason Sudeikis setzt klare Prioritäten

Jason Sudeikis backstage at Emmy Awards Sept 2022 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2026, 11:00 Uhr

Jason Sudeikis empfindet die Vorstellung, sich zu verabreden, als „beängstigend und überwältigend“.

Der 50-jährige Schauspieler trennte sich 2020 nach siebenjähriger Verlobungszeit von seiner Verlobten Olivia Wilde, und der ‚Ted Lasso‘-Star – der mit seiner ehemaligen Partnerin einen 12-jährigen Sohn namens Otis und eine neunjährige Tochter namens Daisy hat – gab zu, dass das Leben als Single „Höhen und Tiefen“ mit sich bringt.

Im Gespräch mit Benny Blanco, Lil Dicky und Kristin Batalucco im Podcast ‚Friends Keep Secrets‘ wurde Jason gefragt, ob er „Single“ sei, und nachdem er dies bejaht hatte, fügte er hinzu: „Ich mag es, mit Menschen in Beziehung zu stehen. Ich bin nicht an einem Punkt in meinem Leben, an dem es sich gut oder erfüllend anfühlt, mit mehreren Menschen gleichzeitig auszugehen. Ja, das fühlt sich beängstigend und überwältigend an, besonders als Elternteil.“

Sudeikis weiß, dass jede potenzielle neue Partnerin oder jeder potenzielle neue Partner immer hinter seinen Kindern an zweiter Stelle stehen wird. Zudem erklärte er, dass jede neue Beziehung bestimmte Prioritäten akzeptieren müsse. Seine Kinder stünden stets an erster Stelle – noch vor einer Partnerin und oft sogar vor seinen eigenen Bedürfnissen. Mit zunehmendem Alter habe er außerdem erkannt, wie wichtig es sei, auf das eigene Wohlbefinden zu achten. Nur wer selbst genügend Kraft und Ausgeglichenheit besitze, könne auch für andere da sein und ihnen etwas geben. Der Schauspieler ist offen dafür, sich niederzulassen und in Zukunft weitere Kinder zu bekommen. Auf die Frage, ob er mehr Kinder wolle, antwortete er: „Ich würde, ja, wenn ich mich verlieben würde.“

Ein Jahr nach der Trennung von Olivia gab Sudeikis zu, dass er den Grund dafür nicht ganz verstanden habe.