Stars Selena Gomez: Deprimiert auf dem Karrierehöhepunkt

`Selena Gomez - Golden Globes 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2024, 10:00 Uhr

Selena Gomez war in ihrer „It-Girl-Ära so deprimiert“.

Die 32-jährige Sängerin ist glücklich mit ihrem 36-jährigen Freund Benny Blanco, mit dem sie seit Juni 2023 zusammen ist. Doch sie erinnert sich noch gut daran, wie unglücklich sie in ihrer Jugend war, unter anderem als sie von Paparazzi fotografiert wurde, während sie mit ihrem Ex Justin Bieber zusammen war.

Selena sprach nun offen darüber, wie deprimiert sie damals war, als Reaktion auf Throwback-Aufnahmen von sich selbst, die in den sozialen Medien gepostet wurden und zeigen, wie sie fotografiert wurde und mit einem Fan posiert. Der TikTok-Clip wurde mit dem Song ‚Company‘ ihres Ex Justin unterlegt. Die Bildunterschrift des Videos lautet: „Ich weiß und du auch, dass sie sich zu der Zeit nie mit Benny (Blanco) verlobt hätte, als sie in ihrer IT-GIRL-Ära war.“ Im Text über dem Video hieß es auch, dass Selenas früheres Ich „niemals mit Benny Blanco ausgehen würde“.

Selena schlug zurück: „Bringt mich irgendwie zum Lachen, weil ich damals so depressiv war, lol.“ Die Sängerin war acht Jahre lang mit Justin (30) in einer On-Off-Beziehung und ein paar Monate nachdem sie und Justin sich 2018 getrennt hatten, heiratete er Hailey Bieber (27), mit der er aktuell sein erstes Kind erwartet – etwas, das Selena nicht öffentlich kommentiert hat. Selena hat aber erzählt, wie sehr sie es liebe, wie Benny sie behandelt, und sagte im Dezember online: „Er hat mich besser behandelt als jeder andere Mensch auf diesem Planeten.“