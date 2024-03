Stars Selena Gomez spricht über psychische Gesundheitsprobleme

Die Schauspielerin und Sängerin wirft einen Blick zurück auf und spricht über ihren Tiefpunkt.

Selena Gomez bereut, wie hart sie früher mit sich selbst umgegangen ist.

In der Doku ‚My Mind and Me‘ können die Fans einen offenen Blick in das Leben der Schauspielerin werfen. Der Film wurde über sechs Jahre lang gefilmt und zeigt nicht nur auf, wie die Sängerin mit ihrem Selbstvertrauen zu kämpfen hat, sondern auch, wie sie mit ihrer bipolaren Störung und Burnout zurecht kommen muss. Bei einer ‚SXSW‘-Diskussionsrunde wurde Selena gefragt, ob ihr Dokumentarfilm ihren Umgang mit sich selbst verändert habe.

Daraufhin erwiderte sie: „Es macht mich krank, wenn ich die Dinge höre, die ich am Anfang über mich gesagt habe. Das macht mich fertig. Aber ich denke, jeder kann dieses Gefühl nachempfinden. Es ist wichtig, freundlich mit sich selbst zu sprechen, aber ich glaube nicht, dass ich das [zu Beginn des Films] wirklich verstanden habe.“

Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin erklärte, dass sie dazu inspiriert wurde, offener über ihre Probleme zu sprechen, nachdem sie mit ihrer Mutter den Film ‚Durchgeknallt – Girl Interrupted‘ anschaute. Selena zufolge könne man niemanden dazu „zwingen“, psychische Probleme zu behandeln, bevor die Person dazu bereit sei.

„Es gab eine Menge Leute, die sich mehr um mich kümmerten als ich mich um mich selbst, die wirklich wollten, dass ich Dinge tue, für die ich noch nicht bereit war. Ich hatte meinen Tiefpunkt und ich musste ihn zu meiner Zeit erreichen“, sagte die 31-Jährige. „Es hat ein paar Versuche gebraucht, aber ich glaube und hoffe, dass ich jetzt viel besser dastehe.“