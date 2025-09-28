Stars Selena Gomez und Benny Blanco haben geheiratet

Selena Gomez and Benny Blanco married Instagram ONE USE ONLY BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.09.2025, 09:50 Uhr

Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin romantische Fotos von ihrem besonderen Tag.

Selena Gomez und Benny Blanco sind unter der Haube.

Die Sängerin und der Musikproduzent gaben sich am Samstag (27. September) nach zwei Jahren Beziehung in Kalifornien das Jawort. Auf Instagram teilte die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin Fotos und Videoaufnahmen von ihrem großen Tag.

Der Beitrag war schlicht mit dem Datum versehen, flankiert von zwei weißen Herz-Emojis. Zu sehen ist unter anderem ein Clip, in dem Selena Bennys Fliege richtet, bevor sie ihm einen Kuss gibt, sowie Fotos, auf denen er mit dem Kopf in ihrem Schoß liegt und die frisch Vermählten sich umarmen. Zwei Nahaufnahmen zeigen den Brautstrauß und die Ringe.

Unter den Gästen der Hochzeit waren Berichten zufolge Taylor Swift, Paris Hilton, Ed Sheeran sowie Selenas ‚Only Murders in the Building‘-Kollegen Steve Martin und Martin Short. Das glückliche Paar trug Outfits von Ralph Lauren: Benny erschien im schwarzen Smoking, seine frisch angetraute Frau in einem weißen Kleid mit Neckholder-Oberteil, floralen Details und offenem Rücken.

Für ihre Frisur vertraute die ‚Lose You to Love Me‘-Künstlerin auf Stylist Renato Campora, der ihr Haar zweimal mit einem speziellen Shampoo wusch und anschließend eine 30-minütige Kur auftrug. Danach wurden Selenas Haare mit Seitenscheitel geföhnt und sanft gelockt, wobei der Stylist den Partien um ihr Gesicht „besondere Aufmerksamkeit“ widmete.

Gegenüber dem ‚People‘-Magazin verriet er: „Um Selena Gomez’ Haare auf eine Feier der Freude, Einheit und Liebe vorzubereiten, musste jedes Detail perfekt sein… Das Endergebnis: eine makellose, zeitlose, gesund aussehende Hollywood-Glamour-Marcel-Wave-Bob-Frisur für einen Tag, der Liebe, Schönheit und Perfektion zelebriert.“ Vergangenen Monat feierte Selena ihren Junggesellinnenabschied in Cabo San Lucas, Mexiko, während Benny seine eigenen Feierlichkeiten in Las Vegas abhielt.