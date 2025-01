Seit Dezember verlobt Selena Gomez wünscht „frohes neues Jahr“ mit süßen Bildern mit Benny

Selena Gomez meldet sich bei ihren Fans. (dam/spot)

SpotOn News | 01.01.2025, 17:14 Uhr

Selena Gomez meldet sich zum Jahreswechsel bei ihren Fans: Zu den Neujahrsglückwünschen teilt der einstige Disney-Star süße Bilder mit seinem Verlobten Benny Blanco und seiner jüngeren Schwester Gracie.

Selena Gomez (32) zelebriert das neue Jahr 2025 mit einer niedlichen Bilderreihe im Netz. Am 1. Januar teilte die Sängerin und Schauspielerin auf ihrem Instagram-Account zahlreiche Schnappschüsse, beginnend mit einem Foto von einem Pappteller, auf dem "Ich liebe dich" steht. Die darauffolgenden Bilder zeigen Gomez mit ihrem Verlobten Benny Blanco (36) und ihrer jüngeren Schwester Gracie. Auf einem Selfie posiert die "Wolves"-Interpretin lässig für die Kamera – ihr großer Verlobungsring fällt dabei besonders ins Auge. "Frohes neues Jahr", schreibt Gomez unter ihren Beitrag und ergänzt ein rotes Herz.

"Ich liebe dich mehr", kommentiert daraufhin Blanco und bezieht sich damit auf das erste Bild der Reihe. Auch viele andere User reagieren in der Kommentarspalte auf Gomez' Neujahrsgrüße. "Frohes neues Jahr. Ich liebe dich und danke dir, dass du eine Inspiration für uns alle bist", schreibt etwa ein Fan, während ein weiterer ebenfalls liebevolle Worte in den Kommentaren hinterlässt: "Ich hoffe, dass dein Jahr 2025 so schön wird wie du selbst."

2024 feierte Gomez beruflich und privat Erfolge

Das vergangene Jahr verlief für Gomez überaus erfolgreich: Nachdem sie für den Spielfilm "Emilia Pérez" von Jacques Audiard (72) vor der Kamera stand, wurde Gomez erst vor wenigen Wochen für ihre Rolle für einen Golden Globe nominiert. Eine zweite Nominierung erhielt sie für ihre Performance in der Serie "Only Murders in the Building" (seit 2021, auf Disney+).

Und auch privat scheint Gomez ihr großes Glück gefunden zu haben: Nachdem die einstige "Die Zauberer vom Waverly Place"-Darstellerin im Dezember 2023 ihre Beziehung zu Blanco öffentlich gemacht hatte, folgte rund ein Jahr später die Verlobung.