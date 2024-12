Ungeschminkter Schnappschuss Selfie mit Ärztin: Steckt sie hinter Lindsay Lohans Transformation?

Lindsay Lohan zeigt sich seit einigen Monaten deutlich verändert. (ncz/spot)

SpotOn News | 11.12.2024, 17:45 Uhr

Was steckt hinter Lindsay Lohans Beauty-Transformation? Ein neues, ungeschminktes Selfie der Schauspielerin mit einer Ärztin aus Dubai dürfte nun für etwas Aufklärung sorgen.

Seit einigen Monaten fragt sich das Netz, welcher kosmetischen Prozedur sich Lindsay Lohan (38) unterzogen haben könnte – denn die Schauspielerin sieht seit einiger Zeit durchaus verändert aus. Ihre Filler scheinen verschwunden zu sein, das Gesicht sieht deutlich jünger und gestraffter aus. Nun scheint zumindest klar, wer hinter ihrer strahlenden, jugendlichen Haut steckt: Dr. Radmila Lukian, eine Dermatologin aus Lohans Wahlheimat Dubai. Auf Instagram teilte die Ärztin, die sich selbst als "Anti-Aging-Spezialistin" bezeichnet, ein Selfie mit Lohan, auf dem die ganz ungeschminkt ist.

Besonders auffallend ist, wie sehr Lohans Haut dabei strahlt – und das ganz ohne Make-up. "Vertrauen und Zuversicht sind die Grundlage unserer Beziehung", schrieb sie dazu. Die Schauspielerin scheint ein häufiger Gast bei der Ärztin zu sein: Erst im Oktober teilte sie einen gemeinsamen Schnappschuss mit dem "Girls Club"-Star.

Fans sind neugierig

Welche Prozeduren die Ärztin an Lindsay Lohan durchgeführt hat, teilte sie indes nicht mit. In der Kommentarspalte wimmelt es daher vor neugierigen Fans: "Wir kommen der Lösung dieses Rätsels näher. Ich brauche ein vollständiges Manuskript für jeden Eingriff, den sie gemacht hat, denn sie sieht unglaublich aus!!!", schreibt eine Nutzerin. Und eine weitere: "Doktor, die ganze Welt ist neugierig! Können Sie uns sagen, welche Verfahren Sie benutzt haben, um Lindsay so natürlich aussehen zu lassen?" Eine andere: "Ich glaube, Sie müssen ein 'Lindsay-Lohan-Paket' anbieten."

Lindsay Lohan, die seit 2014 in Dubai lebt, ist offenbar nicht die einzige berühmte Persönlichkeit, die bei Dr. Radmila Lukian ein und aus geht. Auf ihrem Profil finden sich unter anderem Selfies mit Model Naomi Campbell (54) und Schauspielstar Eva Longoria (49). Zuletzt posierte die Dermatologin beim Großen Preis von Abu Dhabi mit Rennfahrer Charles Leclerc (27).