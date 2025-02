Stars Selma Blair beginnt in Kampf gegen MS mit dem Boxen

28.02.2025

Selma Blair hat in ihrem Kampf gegen MS mit dem Boxen begonnen.

Bei der 52-jährigen Schauspielerin wurde 2018 Multiple Sklerose diagnostiziert – eine Erkrankung, die das Gehirn und das Rückenmark betreffen kann – bevor sie sich einer riskanten zweimonatigen hämatopoetischen Stammzelltransplantation (HSCT) unterzog, um ihr Immunsystem anzukurbeln. Außerdem entdeckte sie den Boxsport für sich und ist nun „selbst überrascht“, nachdem sie mit dem bekannten Boxer Freddie Roach in den Ring gestiegen ist.

Selma sagte gegenüber ‚UsWeekly‘: „Natürlich bin ich eine absolute Anfängerin, aber ich nehme es wirklich ernst und ich möchte wirklich eine gute Kämpferin sein. Ich liebe es, Menschen und mich selbst zu überraschen.“ Das Zusammentreffen mit Freddie Roach hat sie aber nicht nur sportlich, sondern auch mental bereichert. Sie fügte hinzu: „Es hat etwas an Freddie Roach, zu wissen, dass er so ein Kämpfer ist und neurologisch wirklich gut mit sich selbst zurechtgekommen ist. Einfach in seiner Gegenwart und in seiner Stärke zu bleiben und in der Lage zu sein, etwas von jemandem zu lernen, der ein wahrer Meister ist. Überhaupt so zu spielen, wie ich bin, und das Gefühl zu haben, dass ich das wirklich machen will. Weißt du, er versteht es.“

Selma möchte – nicht zuletzt wegen ihrer Erkrankung – körperlich und emotional in guter Form sein, ihr Gleichgewicht wiederfinden und vor allem lernen, ihre Arme und den Rest ihres Körpers zusammen einzusetzen. „Es geht also wirklich um Ausdauer und darum, für all die Dinge, die ich habe, wacher zu sein.“