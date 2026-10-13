Stars Selma Blair nach Zwischenfall im Flugzeug gegen Kaution freigelassen

Selma Blair at Balenciaga Haute Couture show for Paris Fashion Week - Getty - June 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2026, 10:00 Uhr

Der Schauspielerin werden zwei Fälle von Körperverletzung zweiten Grades vorgeworfen. Hintergrund ist eine mutmaßliche Auseinandersetzung an Bord eines Delta-Air-Lines-Flugs nach New York.

Selma Blair ist gegen eine Kaution in Höhe von 20.000 US-Dollar freigelassen worden, nachdem sie auf nicht schuldig plädiert hatte.

Ihr werden zwei Fälle von Körperverletzung zweiten Grades vorgeworfen. Die 54-jährige Schauspielerin wurde festgenommen und ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie am Sonntag (11. Oktober) während eines Delta-Air-Lines-Flugs nach New York zum John F. Kennedy International Airport angeblich eine Flugbegleiterin geschlagen und eine weitere gebissen hatte. Außerdem wurde ihr vorgeworfen, handgreiflich gegenüber einem Polizeibeamten der Hafenbehörde und einer Krankenschwester im Krankenhaus geworden zu sein.

Blair erschien am Montag (13. Oktober) vor einem Gericht in New York City. Dort plädierte sie in den beiden Anklagepunkten auf nicht schuldig und wurde anschließend gegen eine Kaution von 20.000 US-Dollar freigelassen. Ihr Verteidiger Shawn Barnes erklärte vor Gericht, Blair habe die Einnahme ihrer Medikamente versäumt, die sie im Zusammenhang mit ihrer Multiplen Sklerose benötige. Außerdem sei sie bei einem Sturz mit dem Kopf aufgeschlagen.

Barnes behauptete zudem, die Schauspielerin habe vor dem Flug „ausgedehnte und erschöpfende Arbeitsstunden“ hinter sich gehabt. Vor Gericht sagte er: „Diese Faktoren führten in Verbindung mit der Flughöhe zu einem Zustand schwerer Verwirrung und Desorientierung.“ Laut der Kolumne ‚Page Six‘ der ‚New York Post‘ fügte Barnes hinzu: „Das war keine vorsätzliche Körperverletzung.“ Ein Sprecher der ‚Eiskalte Engel‘-Darstellerin bestätigte den Vorfall in einer Erklärung gegenüber dem Magazin ‚People‘. Darin hieß es: „Selma erlitt einen medizinischen Notfall, der zu dem mutmaßlichen Verhalten führte.“ Nach der Landung habe sie umgehend medizinische Hilfe erhalten und befinde sich inzwischen in einem stabilen Zustand.

Ein Sprecher von Delta erklärte unterdessen: „Delta verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber störendem oder rechtswidrigem Verhalten, da die Sicherheit unserer Kunden und unserer Crew für uns immer an erster Stelle steht.“ Die Fluggesellschaft bestätigte außerdem, dass die Strafverfolgungsbehörden das Flugzeug nach seiner Ankunft in New York erwarteten.

Rettungskräfte baten darum, zusätzliches medizinisches Personal zum Gate zu schicken, um sich um die beiden Flugbegleiter und einen Passagier zu kümmern, bei dem es sich vermutlich um Blair handelte. In einer Audioaufnahme, die ‚People‘ vorliegt, war ein Einsatzmitarbeiter über Funk zu hören, der sagte: „Nach den Informationen, die mir vorliegen, klingt es so, als seien zwei Personen betroffen – ja, eine Flugbegleiterin und ein Passagier. Beide haben leichte Verletzungen erlitten, darunter eine blutige Nase sowie Bissspuren.“