Restauranteröffnung in New York Seltener Anblick: Heidi Klum posiert mit drei ihrer Kinder

Von links: Lou Samuel, Tom Kaulitz, Heidi Klum, Johan Samuel und Leni Klum bei der Eröffnung von "Crazy Pizza" in New York. (hub/spot)

SpotOn News | 30.10.2024, 10:47 Uhr

Zu einer Restauranteröffnung in New York City hat Heidi Klum drei ihrer vier Kinder mitgebracht. Vor allem die beiden jüngsten Promi-Kids gibt es nicht oft zu sehen.

Heidi Klum (51) hat zu einem Event in New York City ihre Tochter Lou (15) und ihren Sohn Johan (17) mitgebracht. Die beiden hatten bisher nur wenige öffentliche Auftritte mit ihrer Mutter. Bei der Eröffnung des Ladens "Crazy Pizza" in Manhattan waren außerdem Heidi Klums älteste Tochter Leni Klum (20) und der Ehemann der 51-Jährigen, Tom Kaulitz (35), mit von der Partie.

Zusammen posierte die Patchworkfamilie für Schnappschüsse. Heidi Klum stach darauf in einem langen, buntgemusterten Kleid hervor. Tom Kaulitz zeigte sich in einem schwarzen Outfit, Johan erschien im grauen Pullover mit dunkler Hose. Lou, ebenfalls im schwarzen Ensemble, kombinierte hohe Stiefel zum Minikleid, während Leni nur ein schwarzes Oberteil, Höschen und Strumpfhose zu tragen schien. Dazu kombinierte die 20-Jährige Pumps und eine Baseballcap, auf dem der Vorname ihres Vaters Flavio Briatore (74) prangte.

Patchworkfamilie feiert zusammen

Und das offenbar aus gutem Grund. Heidi Klum erklärte auf Instagram zu einem Clip der Eröffnungsfeierlichkeiten des Restaurants: "Ich freue mich, bekannt zu geben, dass ich mich mit @briatoreflavio und dem Team von @crazypizza.nyc zusammengetan habe. Wir hoffen, euch dort bald zu sehen". Auch Briatore teilte einen Post dazu und schrieb darin: "Gestern Abend Eröffnung Crazy Pizza New York mit Heidi Klums Party!"

Leni Klum ging aus einer kurzen Beziehung zwischen Heidi Klum und dem ehemaligen Sportmanager Flavio Briatore hervor. Nach der Trennung kam das Model mit Sänger Seal (61) zusammen, den sie 2005 heiratete. Gemeinsam mit ihm hat sie drei weitere Kinder bekommen: Tochter Lou sowie die Söhne Johan und Henry (19), der auf der Eröffnungsfeier in New York offenbar nicht anwesend war. 2012 gaben Klum und Seal ihre Trennung bekannt. Seit 2019 ist die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin mit Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz verheiratet.

Ob Heidi Klum sich bald wieder mit ihren Kindern zeigt? Ihre legendäre Halloween-Party steht schließlich am 31. Oktober ebenfalls in New York City an. Bisher ist nur bekannt, dass sich Klum und Kaulitz in einem vorab noch geheimen Partnerkostüm zeigen werden. Schon seit dem Jahr 2000 feiert sie ihr Kostümfest, zu dem auch stets viele Stars kommen. Mit ihrem Ehemann zeigte sie sich schon in mehreren Partnerkostümen, darunter Fischer (Kaulitz) und überdimensionaler Wurm (Klum) sowie Pfau (Klum) und dazugehöriges Ei (Kaulitz).