Bei den Rolling Stones Seltenes Foto: Céline Dion rockt bei Konzert mit ihren Söhnen

Superstar Céline Dion hat drei Söhne. (eyn/spot)

17.05.2024

Dieser Schnappschuss erfreut die Fans von Céline Dion: Die Sängerin postete im Netz ein seltenes Foto mit ihren drei Söhnen. Auf dem Bild posiert die Familie mit Rockröhre Mick Jagger.

Céline Dion (56) verbrachte einen schönen Abend mit ihren Söhnen. Am Donnerstag (16. Mai) teilte sie ein seltenes Foto auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie mit ihren Zwillingssöhnen Nelson und Eddy (13), ihrem ältesten Sohn Rene-Charles (23) und Mick Jagger (80) in die Kamera lächelt. "Am vergangenen Samstag hatte ich die Gelegenheit, die Rolling Stones auf ihrer 'Hackney Diamonds'-Tour im Allegiant Stadium in Vegas zu sehen", schrieb die Sängerin zu dem Schnappschuss.

"Was für eine unglaubliche Show! Ein ganz besonderer Dank an Mick Jagger für den herzlichen Empfang meiner Familie. Du hast uns zum Rocken gebracht!", führte sie aus. Wie "Mirror" berichtet, wurde Dion während des Konzerts tanzend und weinend im Publikum gesehen.

Céline Dion hat gesundheitliche Probleme

Ein unbeschwerter Abend ist keine Selbstverständlichkeit für Céline Dion. Bei dem kanadischen Superstar wurde vor zwei Jahren das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert. Die seltene Autoimmunerkrankung ruft Muskelkrämpfe und stechende Schmerzen hervor und beeinträchtigt Dion beim Laufen und Singen. Ihre für 2023 geplante Tour musste deshalb abgesagt werden.

Seit der Diagnose ist die "My Heart Will Go On"-Interpretin kaum mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. Bei den Grammy Awards im Februar trat sie aber überraschend auf, um Taylor Swift (34) den Preis für das Album des Jahres zu überreichen.

Ihre Kinder geben ihr Kraft

Von der Krankheit will die Musikerin sich im Alltag nicht aufhalten lassen. "Über allem steht die Liebe meiner Familie und meiner Kinder, aber auch die Liebe der Fans und die Unterstützung meines Teams […] Ich habe diese Mittel, und das ist ein Geschenk. Darüber hinaus habe ich diese Stärke in mir", erklärte sie der französischen "Vogue" im vergangenen Monat in einem Interview.

Céline Dions drei Söhne stammen aus der Ehe mit René Angélil (1942-2016), den sie 1994 heiratete. 2016 erlag ihr Mann seinem Krebsleiden.