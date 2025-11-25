Musik Sex Pistols: Mehrere Konzerte anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums

Frank Carter - Reading Festival 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2025, 11:00 Uhr

Die Sex Pistols mit Frank Carter haben eine Reihe von Konzerten zum 50-jährigen Jubiläum für 2026 angekündigt.

Die legendäre Punkband, die seit 2024 vom ehemaligen Gallows-Sänger angeführt wird, feiert am 4. Juni und 20. Juli 2026 fünf Jahrzehnte seit ihren legendären Auftritten in der Lesser Free Trade Hall in Manchester. Die Gruppe hat zu diesem Anlass eine Reihe von vier großen Konzerten für den nächsten Sommer angekündigt, bei denen The Undertones als Hauptvorband auftreten werden.

Carter wird von den langjährigen Mitgliedern Glen Matlock, Paul Cook und Steve Jones begleitet. Die Tournee beginnt mit einem Headliner-Konzert für K Maxx Presents Live in der Piece Hall in Halifax am 11. Juli, bevor die ‚Pretty Vacant‘-Hitmacher am nächsten Tag im Castlefield Bowl in Manchester spielen. Anschließend geht es weiter zum TK Maxx Presents Depot Live im Cardiff Castle am 1. August, bevor die Tournee am nächsten Abend mit dem TK Maxx Presents Scarborough Open Air Theatre endet. The Strangers werden Teil des Line-ups für Cardiff und Scarborough sein, Panic Shack wird in Halifax und Cardiff dabei sein, und der legendäre Dichter John Cooper Clark wird in Manchester das Vorprogramm bestreiten.

Unterdessen gaben die ‚God Save The Queen‘-Punks kürzlich bekannt, dass sie gerne neue Musik mit Carter aufnehmen würden. Seit 1970 haben sie nicht mehr zusammen im Studio gearbeitet, obwohl sich das 1996 fast geändert hätte, als sie sich mit ihrem ehemaligen Frontmann John Lydon wiedervereinigten.