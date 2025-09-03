Musik Sex Pistols verschieben Nord- und Südamerika-Tour

Steve Jones sex pistols classic image Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2025, 11:00 Uhr

Die legendäre Punkband wird nicht wie geplant in Nord- und Südamerika auftreten.

Die Sex Pistols und Frank Carter mussten ihre Tour durch Nord- und Südamerika verschieben.

Die ‚God Save the Queen‘-Rocker sollten ihre Shows am 16. September in Dallas, Texas, starten, doch die Konzerte werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, nachdem Gitarrist Steve Jones sich das Handgelenk gebrochen hat. Die Band kündigte auf Instagram an: „Wir haben leider schlechte Nachrichten zu unseren bevorstehenden Auftritten in Nord- und Südamerika.“ Ein Zitat von Steve selbst erklärte: „Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Was willst du zuerst hören? Okay, die schlechte Nachricht: Ich habe mir das Handgelenk gebrochen, also werden wir leider eine Weile keine Shows spielen. Die gute Nachricht ist, der Chirurg sagte, ich werde bald wieder Gitarre spielen können. Die andere gute Nachricht ist, ich werde morgen 70! Gott segne mich, und Gott schütze mein Handgelenk.“

Die Punk-Legenden bestätigten, dass die neuen Termine für die Tour noch nicht festgelegt sind. Sie fügten hinzu: „Die Auftritte werden verschoben und neu terminiert, wenn Steve vollständig genesen ist. Bitte informiert euch auf den Websites der Veranstaltungsorte und unseren Social-Media-Kanälen. Wir danken für euer Verständnis und eure Unterstützung.“ Die Band, die seit 2008 nicht mehr in den USA aufgetreten war und dort zuletzt 2003 tourte, hatte im März angekündigt, für eine Reihe von Konzerten in Städten wie Washington DC, Philadelphia, New York City, San Francisco und Los Angeles in die USA zurückzukehren. Zur Feier der Konzertreihe veröffentlichten sie eine limitierte Vinyl-Ausgabe ihres Auftritts von 1978 im Longhorn Ballroom in Dallas, dem Veranstaltungsort, an dem die Tour starten sollte, unter dem Titel ‚Live in the U.S.A.‘.

Die Tour-News kamen für Fans allerdings nicht allzu überraschend, da Steve schon einige Monate zuvor die Rückkehr in die USA andeutet hatte. Auf die Frage, ob sie in die USA zurückkehren würden, sagte er im Januar zu ‚NME‘: „Wir tun es! Aber niemand weiß, wo wir spielen werden. Ich will nicht zu viel verraten! Ich bin gespannt. Ich kenne die Termine, also weiß ich, dass es gut wird…“