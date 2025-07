Stars Shakira spendet Konzert-Einnahmen an Opfer der Flutkatastrophe in Texas

Bang Showbiz | 07.07.2025, 09:00 Uhr

Shakira spendet Einnahmen ihres Konzerts in San Antonio, Texas, an Opfer der Sturzfluten, die den Bundesstaat verwüstet haben.

Die 48-jährige Pop-Ikone trat am Samstagabend (5. Juli) im Alamodome der Stadt im Rahmen ihrer ‚Las Mujeres Ya No Lloran World Tour‘ auf und versprach nun, einen Teil der Einnahmen an eine Wohltätigkeitsorganisation zu geben, die Betroffenen hilft. Bei der Umweltkatastrophe kamen mindestens 82 Menschen ums Leben.

In einem Beitrag auf X schrieb Shakira: „Liebes San Antonio, unsere Herzen und Gebete sind bei den vom Hochwasser in Zentraltexas betroffenen Menschen. Wir spenden einen Teil der Einnahmen des heutigen Konzerts an Catholic Charities of San Antonio, die Katastrophenhilfe für betroffene Familien leisten.“ Außerdem ruft sie ihre Fans auf, ebenfalls zu spenden: „Wenn ihr gemeinsam mit mir spenden möchtet, klickt bitte auf den untenstehenden Link. Eure Hilfe ist wichtig und wird geschätzt.“

Shakira fügte einen Link zur Spendenkampagne der Organisation Catholic Charities bei, die aktuell daran arbeiten, „Notfallhilfe wie Trinkwasser, Decken, Kleidung und Hygienesets in die vom katastrophalen Hochwasser betroffenen Gebiete zu liefern“. Die Fluten verwüsteten am Freitag (4. Juli) Kerr County, nachdem heftige Regenfälle den Guadalupe River über die Ufer treten ließen. Die Zahl der gemeldeten Todesopfer stieg bereits auf 82, 41 Menschen gelten weiterhin als vermisst, darunter zehn junge Mädchen, die an einem christlichen Sommercamp teilgenommen hatten.