Stars Shania Twain: Süße Nachricht von ihrem Ehemann

Bang Showbiz | 29.08.2024, 13:16 Uhr

Die Country-Ikone erhielt von Frédéric Thiébaud eine emotionale Liebeserklärung zum Geburtstag.

Shania Twains Ehemann Frédéric Thiébaud widmete ihr eine süße Liebeserklärung zum Geburtstag.

Die Country-Ikone feierte am Mittwoch (28. August) ihren 59. Geburtstag und verbrachte diesen besonderen Anlass selbstverständlich mit ihrem Partner. Gemeinsam machten die beiden einen Bootsauslug, den Frédéric in einem Instagram-Post festhielt. Unter einen Schnappschuss des Paares schrieb er: „Herzlichen Glückwunsch an diesen wunderbaren Menschen @shaniatwain.“

Die ‚You’re Still The One‘-Interpretin meldete sich zu ihrem Jahrestag ebenfalls auf Social Media zu Wort. Unter einen Clip, der sie auf der Bühne zeigt, schrieb die Sängerin: „Heute ist mein Geburtstag und ich fühle mich wie eine knallharte Königin! Danke für all eure Liebe und die Geburtstagsgrüße, ich liebe euch! Und ich kann es gar nicht mehr abwarten, diese Woche mit euch in Vegas zu feiern. Wer kommt zu meiner Show? Lasst uns zusammen verrückt sein und eine sch*** gute Zeit haben!“ Ähnlich wie viele andere Stars ihrer Größenordnung hat auch Shania Twain seit längerem eine Las-Vegas-Residenz unter dem Titel ‚Come On Over‘, mit der sie regelmäßig in der Casinometropole auf der Bühne steht.