Stars Shania Twain wurde in ihrer Kindheit ‚oft geschlagen‘

Shania Twain - Academy Of Country Music Awards 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2026, 18:00 Uhr

Die Musikerin enthüllt, wie traumatisch und gewalttätig ihre Kindheit war.

Shania Twain hat offen über ihre schwierige Kindheit gesprochen und erzählt, dass sie als Kind häufig „geschlagen“ wurde.

Die Country-Pop-Sängerin wuchs bei ihrer Mutter Sharon und ihrem Stiefvater Jerry auf. Die beiden hätten sich zwar „geliebt“, aber auch häufig gestritten und seien oft gewalttätig geworden. Im Podcast ‚Wild Card with Rachel Martin‘ berichtete Shania, dass sich die Gewalt teilweise auch gegen sie und ihre Schwestern Jill und Carrie Ann gerichtet habe. „Wenn ich zur falschen Zeit am falschen Ort stand, definitiv. Ich meine, beide meine Eltern waren körperlich ziemlich hart“, sagte sie. „Wir wurden definitiv oft geschlagen und manchmal buchstäblich herumgetreten.“

Obwohl sie und ihre Schwestern bei den Auseinandersetzungen immer wieder zwischen die Fronten gerieten, hätten sich ihre Mutter und ihr Stiefvater gegenseitig am meisten verletzt. „Meiner Mutter fielen büschelweise die Haare aus. Sie hatte oft blaue Flecken im Gesicht. Manchmal war es wirklich schlimm. Unser ganzes Haus hat gebebt. Die Wände haben gezittert“, berichtete die Kanadierin. „Das ist sehr traumatisch. Es wird laut und beängstigend – wie ein extrem heftiges Gewitter.“

Shania ergänzte, dass ihre Mutter häufig versucht habe, die Beziehung zu verlassen. Manchmal sei ihr das auch gelungen, doch die Trennungen hätten nie lange gehalten. „Sie ist gegangen – wir sind gegangen –, aber er hat uns immer gefunden oder sie hat nachgegeben und ist zurückgegangen. Es war ein Kreislauf“, enthüllte sie. Sharon und Jerry kamen 1987 bei einem tragischen Autounfall ums Leben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Shania über die Gewalt in ihrer Kindheit gesprochen hat. In ihrer 2011 veröffentlichten Autobiografie ‚From This Moment On‘ schrieb sie, dass sie von Jerry über Jahre hinweg emotional und körperlich misshandelt worden sei. Außerdem erinnerte sie sich an eine Situation, in der sie versucht habe, ihn davon abzuhalten, ihre Mutter zu schlagen. „Ich rannte mit einem Stuhl in beiden Händen hinter meinem Vater her und schlug ihn damit auf den Rücken … Bevor ich fliehen konnte, schlug er mir in den Kiefer. Voller Adrenalin schlug ich zurück“, enthüllte die ‚You’re Still the One‘-Interpretin.