Stars Shania Twain verrät das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe

Shania Twain - Zurich Film Festival, Zurich, September 24, 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2026, 11:00 Uhr

Die Sängerin schwärmt von ihrer Ehe mit Frédéric Thiébaud.

Shania Twain hat ihren Ehemann Frédéric Thiébaud als ihre „wahre Liebe für immer“ bezeichnet.

Die Country-Pop-Sängerin erlitt 2008 einen schweren Schicksalsschlag, als ihre 14-jährige Ehe mit dem Musikproduzenten Robert „Mutt“ Lange zerbrach. Sie hatte erfahren, dass er eine Affäre mit ihrer engen Freundin und ehemaligen persönlichen Assistentin Marie-Anne Thiébaud hatte. Während Shania den Betrug verarbeitete, kam sie Marie-Annes Ex-Mann, dem Unternehmer Frédéric Thiébaud, näher. Beide halfen sich gegenseitig, den Schmerz über die Untreue ihrer früheren Partner zu überwinden.

Heute ist die 60-Jährige überzeugt, dass Frédéric der Richtige für sie ist. Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ schwärmte sie: „Das ist die Liebe, mit der ich alt werden werde, und das ist ein wunderschönes Gefühl. Ich bin sicher, dass wir immer Romantik in unserer Beziehung haben werden. Aber darüber hinaus gibt es eine Tiefe und eine Dankbarkeit dafür, diese Liebe gefunden zu haben.“ Selbst wenn sie sich bereits als Teenager kennengelernt hätten, wäre er ihre „Liebe fürs Leben“ gewesen. „Manchmal dauert es einfach viele Jahre, bis man diesen Menschen findet“, zeigte sich die Musikerin überzeugt.

Ihre Beziehung funktioniere so gut, weil Frédéric ein außergewöhnlich guter Gesprächspartner sei. „Er erinnert uns beide immer wieder daran, wie wichtig es ist, offen miteinander zu kommunizieren. Er ist ein großartiger Gesprächspartner und überhaupt nicht gehemmt, wenn es darum geht, seine Gefühle auszudrücken. Das ist eine wunderbare Eigenschaft bei einem Mann“, verriet Shania. Sie könne sich wirklich glücklich schätzen, einen Partner zu haben, „der so offen ist und die Kommunikation aufrechterhalten möchte“.

Auch Shania selbst könne gut kommunizieren. Wenn es in ihrer Ehe ein Problem gebe, ziehe sie sich aber zunächst zurück, um darüber nachzudenken. „Fred dagegen möchte sofort darüber sprechen. Er will alles gemeinsam durchgehen und eine Lösung finden. Das ist wahrscheinlich der beste Rat überhaupt. Und ehrlich gesagt hat er damit recht“, räumte der Star ein.