Rückblick auf Karrierebeginn Shannen Doherty schwärmt von „Unsere kleine Farm“-Star Michael Landon

Shannen Doherty neben "Unsere kleine Farm"-Star Michael Landon. (lau/spot)

SpotOn News | 28.05.2024, 17:11 Uhr

Die schwer krebskranke Shannen Doherty hat sich in ihrem Podcast an den verstorbenen ehemaligen "Bonanza"-Star Michael Landon erinnert. Er habe ihre gesamte spätere Schauspielkarriere entscheidend geprägt.

In der neuesten Ausgabe ihres Podcasts "Let's Be Clear with Shannen Doherty" schwärmt der ehemalige "Beverly Hills, 90210"-Star Shannen Doherty (53) von Kult-Darsteller Michael Landon (1936-1991). Mit dem Star der beliebten Western-Familienserie "Unsere kleine Farm" arbeitete Doherty als Elfjährige zusammen, als sie in der finalen, neunten Staffel der US-Serie die Figur Jenny Wilder verkörperte. Über Landon, der 1991 an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstarb, sagte Doherty: "Ich habe ihn verehrt. Er war ein Mentor. Er hat mir so viel beigebracht."

So prägte Michael Landon "Charmed"-Star Shannen Doherty

"Diese Serie, 'Unsere kleine Farm', hat mich in vielerlei Hinsicht geprägt und ist immer noch die beste Erfahrung meiner gesamten Karriere", führte der "Charmed"-Star in der am 27. Mai erschienenen Podcast-Episode weiter aus.

Landons Einfluss ging dabei für Doherty ganz offenbar über die Grenzen der TV-Serie "Unsere kleine Farm" hinaus. Auch heute noch spürt die Schauspielerin nach eigener Aussage den Einfluss des einstigen "Bonanza"-Darstellers. "Wenn ich an die lange Spanne meiner Karriere denke, aber auch daran, wie hart manche Jobs waren – und wie unangenehm es war, dabei zu sein, ein bisschen giftig – dann war es wirklich die Erfahrung bei 'Unsere kleine Farm', die diese Leidenschaft für die Schauspielerei beflügelt hat, und auch, einen Mentor wie Michael Landon zu haben", erklärte Doherty.

Mit "Beverly Hills, 90210" zum Weltruhm

Sie beschrieb Landon als "so, so, so talentiert, so freundlich, so rücksichtsvoll, und das hat mich wirklich geprägt. Und er war unglaublich fürsorglich für meine ganze Familie."

Doherty verkörperte die Figur Jenny Wilder in der neunten Staffel von "Unsere kleine Farm" sowie in den nachfolgenden TV-Filmen. Im Anschluss an diesen Auftritt spielte die ikonische Darstellerin in der Teenie-Serie "Beverly Hills, 90210" von 1990 bis 1994 Brenda Walsh, und feierte mit Shows wie "Charmed – Zauberhafte Hexen" weitere Erfolge.

Shannen Doherty ist schwer krebskrank

Shannen Doherty leidet an Brustkrebs im vierten, also letzten Stadium. 2015 wurde bei ihr die Krankheit erstmalig diagnostiziert. Die Schauspielerin geht offen mit ihrer Krankheit um, und gibt ihren Fans regelmäßig Updates über ihren Zustand. So erklärte sie im Juni 2023 der Öffentlichkeit, dass sich bei ihr Metastasen im Gehirn gebildet hätten, im November 2023 gab sie in einem "People"-Interview bekannt, dass der Krebs auch ihre Knochen angegriffen hätte. Im Januar 2024 sprach sie von einem medizinischen "Wunder", das ihr etwas Zeit verschaffe.