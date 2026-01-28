Stars Sharon Stone lässt sich beim Malen von Geistern inspirieren

Sharon Stone - Golden Globe Awards - January 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2026, 11:00 Uhr

Die Hollywood-Schauspielerin enthüllt, dass sie beim Malen die Verbindung mit dem Jenseits sucht.

Sharon Stone spricht mit Geistern und lässt sich bei ihrer Kunst von einem „universellen Bewusstsein“ inspirieren.

Die Hollywood-Ikone befindet sich auf einer „künstlerischen Reise“ zwischen Schauspielerei und Malerei. Für ihre Gemälde hat sie dabei einen ungewöhnlichen Zugang gefunden: Die 67-Jährige kommuniziert mit dem Jenseits, um ihre Werke zu erschaffen.

Gegenüber ‚Extra‘ enthüllte sie: „Ich glaube, dieser Kanal hat sich wirklich geöffnet, weil so viele Mitglieder meiner Familie gestorben sind – und das sehr schnell, in den letzten vielleicht dreieinhalb Jahren. Ich höre tatsächlich, wie dieses höhere Bewusstsein zu mir spricht. Als diese Porträts zu mir kamen, haben sie wirklich mit mir gesprochen.“

Die ‚Basic Instinct‘-Darstellerin wurde emotional, als sie darüber sprach, dass sie das Bedürfnis verspürt, den Geistern nach dem Fertigstellen ihrer Bilder zu danken. „Ich finde es etwas ganz Besonderes, wenn diese Menschen … wenn sie mir erlaubt haben, ihre Seele zu sehen“, erzählte sie. „Weil ich an ein universelles Bewusstsein glaube, glaube ich auch, dass mir jemand Zugang zu seinem Bewusstsein gewährt hat, damit ich dieses Porträt einer Person malen konnte, die ich gar nicht kenne. Ich fühle mich so gesegnet.“

Sharon verriet außerdem, dass ein besonders eindrucksvolles Werk mit dem Titel ‚Him‘ von einem Geist inspiriert wurde, der sich nur sehr langsam öffnete. „Als er schließlich anfing, mit mir zu sprechen, war das so traumatisch. Er erzählte mir, dass er in einem Schiff ertrunken sei, in dessen Rumpf er angekettet war“, schilderte sie. „Als ich ihn malte und dieses Trauma erlebte – wie er angekettet war, ertrank und nicht aus seinen Ketten entkommen konnte –, war es unglaublich verstörend, dieses Bild zu erschaffen.“

Das Werk gehörte zu mehreren Bildern, die im Rahmen ihrer Serie ‚Rogues Gallery‘ ausgestellt wurden. In einer Projektbeschreibung vom vergangenen Monat hieß es: „Diese noch nie gezeigten Werke, geschaffen von Stone, sind kraftvolle, eindringliche Porträts der Geister von Menschen aus verschiedenen Epochen, die sie erst kürzlich beim Malen zu channeln begonnen hat.“