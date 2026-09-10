Stars Sharon Stone lebt seit längerer Zeit ‚zölibatär‘

Sharon Stone - Golden Globe Awards - January 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2026, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin spricht offen über ihr Liebesleben. Derzeit habe sie "überhaupt kein Glück" in der Liebe.

Sharon Stone lebt nach eigenen Angaben bereits seit geraumer Zeit „zölibatär“.

Die US-Schauspielerin hat verraten, dass sie in Beziehungen zwar „eine wirklich gute Freundin“ sei, ihre Prioritäten sich jedoch verändert hätten. Im Podcast ‚Mayim Bialik’s Breakdown‘ enthüllte die 68-Jährige: „Ich war schon lange keine Freundin mehr. Und ich war die Freundin von schlechten Partnern, und ich war die Freundin von guten Partnern. Ich hatte Glück und Pech und überhaupt kein Glück.“

Nun habe sie seit „ziemlich langer Zeit überhaupt kein Glück mehr“. Die ‚Basic Instinct‘-Darstellerin ergänzte: „Ich lebe schon seit geraumer Zeit zölibatär, weil ich inzwischen an einem Punkt bin, an dem ich wirklich nur noch mit jemandem zusammen sein möchte, der mir etwas bedeutet.“ Sharon, die die Söhne Roan (26), Laird (21) und Quinn (20) adoptiert hat, erklärte, dass ihre Kinder inzwischen erwachsen seien und sie nun an „jemandem interessiert sei, der mein Gefährte ist und nicht einfach nur jemand, mit dem ich Sex habe“.

Der Hollywood-Star fügte hinzu: „Das langweilt mich irgendwie. Ich bin gerade in der Phase, in der ich überhaupt kein Glück habe. In der Phase, in der man bereit sein muss zu sein, um das zu bekommen, was ich wirklich möchte.“ Als Mayim Sharon fragte, ob sie „die große Liebe ihres Lebens“ bereits erlebt habe, zeigte sie sich zurückhaltend. „Ich habe in meinem Leben geliebt, aber ich glaube nicht, dass ich die große Liebe meines Lebens gehabt habe“, gestand sie.

Sharon war von 1984 bis 1990 mit dem Produzenten Michael Greenburg verheiratet und später von 1998 bis 2004 mit dem Journalisten Phil Bronstein. Während dieser Ehe adoptierte sie im Jahr 2000 ihren ältesten Sohn Roan. Nach der Trennung adoptierte sie 2005 und 2006 ihre Söhne Laird und Quinn. Bereits 2024 hatte die Blondine über ihre Erfahrungen mit Dating-Apps berichtet. Gegenüber der Zeitung ‚The Times‘ erklärte Sharon, sie wolle nicht einfach Tinder nutzen, um mit jemandem intim zu werden. Vielmehr gehe es ihr um eine echte Verbindung.

Die Schauspielerin sprach außerdem über ein missglücktes Date mit einem Mann, der sich später als drogenabhängig herausstellte. Sie habe ihn in einem exklusiven Hotel in Bel-Air getroffen, sich jedoch schnell verabschiedet. „[Er war] ein Heroinsüchtiger, der offensichtlich etwa 20.000 Spritzen weiter war als auf dem Foto, das er mir geschickt hatte“, enthüllte Sharon.