Stars Shawn Levy: Von diesem Star-Sprössling ist er Patenonkel

Serena Levy and Shawn Levy, Director, Producer & Writer, attend the Deadpool & Wolverine - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2024, 08:00 Uhr

Shawn Levy ist der Patenonkel von Ryan Reynolds‚ kleinem Sohn.

Der 47-jährige Schauspieler und seine Frau Blake Lively begrüßten ihren Sohn Olin im Februar 2023 und Shawn – der bei Ryan in ‚Deadpool und Wolverine‘ Regie führte – hat nun verraten, dass er der Patenonkel ihres jüngsten Kindes ist. Auf die Frage, ob es wichtig war, dass Blake und die Kinder in ‘Deadpool und Wolverine‘ mitspielen, sagte der 56-jährige Regisseur zu ‚Variety‘: „Ehrlich gesagt war es nur wichtig, dass sie verfügbar und immer in der Nähe waren. Oft haben wir die Leute in unseren Schneideraum gerufen und sie etwas aufnehmen lassen. Nach und nach begannen alle Reynolds, am Film mitzuwirken, auch ihr Jüngster. Als stolzer Patenonkel von Olin ist das vielleicht mein liebster Sprach-Cameo.” Auf die Frage, ob er jemals geplant habe, das Gesicht von Lady Deadpool im neuen Marvel-Film zu zeigen, antwortete Shawn: „Wir haben nie darüber gesprochen, ihre Maske abzunehmen. Es gibt also immer eine Zukunft.“

Den Namen seines jüngsten Kindes gab Ryan im Juli bei einer Veranstaltung in New York City bekannt. Der Filmstar, der mit Blake auch die Töchter James (9), Inez (7) und Betty (4) hat, verriet den Namen bei der Premiere von ‚Deadpool and Wolverine‘ im Lincoln Center. In seiner Rede auf der Bühne der Premiere sagte Ryan: „Ich möchte mich zunächst bei meiner Frau Blake bedanken, die hier ist. Ich möchte meinen Kindern James, Inez, Betty und Olin, die hier sind, danken.”