Film Sheryl Lee Ralph wollte Madame Akaber in ‚Wicked‘ spielen

Sheryl Lee Ralph attends the 76th Primetime Emmy Awards LA Sept 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin hätte liebend gerne die legendäre Rolle verkörpert.

Sheryl Lee Ralph hätte sich gewünscht, im ‚Wicked‘-Film die Rolle der Madame Akaber übernehmen zu dürfen.

Die 68-jährige Schauspielerin und Sängerin spielte die Schulleiterin der Shiz-Universität in der Broadway-Produktion des Musicals von 2016 bis 2017. Sheryl sagte dem ‚People‘-Magazin: „Eine der großartigsten Zeiten, die ich je auf der Bühne hatte, war, Madame Akaber in ‚Wicked‘ am Broadway zu spielen. Und ich bereue nichts, aber ich wünschte mir einfach, sie hätten mich gefragt, ob ich [Madame Akaber] im Film spielen möchte! Aber das ist schon in Ordnung, es war nicht für mich bestimmt, und das ist okay.“

Die Emmy-Gewinnerin liebte dennoch die Darstellung von Madame Akaber durch die 63-jährige Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh im Musical-Fantasy-Film von 2024, der von dem 45-jährigen Regisseur Jon M. Chu inszeniert wurde. Sheryl fügte hinzu: „Ich fand, sie hat einen wunderbaren Job gemacht. Jeder bringt seine ganz eigene Note in diese Rollen ein. Meine Note ist das, was ich einbringe, und sie hat ihre eingebracht – und das ist großartig.“ Die Schauspielerin lobte außerdem Cynthia Erivo (38) als Elphaba Thropp, Ariana Grande (32) als Glinda Upland und Jonathan Bailey (37) als Fiyero Tigelaar. Sie schwärmte: „Und all das macht den Film noch reicher. Ich liebe Cynthia, ich verehre Ariana und bei Jonathan Bailey gerate ich ins Schwärmen. Ich liebe einfach alles daran.“

Auf Instagram ermutigte Sheryl ihre Fans pünktlich zur Premiere des mit Spannung erwarteten Films im November, sich ‚Wicked‘ im Kino anzusehen: „Dies ist eure Erinnerung, dieses Wochenende #Wicked zu sehen! Ich hatte vor Jahren so eine wunderbare Zeit, Madame Akaber am Broadway zu spielen. Ihr dürft @michelleyeoh_official in dieser großartigen Performance auf keinen Fall verpassen!“

Ariana hatte zuvor verraten, dass sie ‚Wicked‘, der bereits einen Oscar, einen Golden Globe und einen BAFTA gewonnen hat, bisher etwa „zehn“ Mal gesehen habe. Im Dezember 2024 sagte sie dem ‚Hollywood Reporter‘: „Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich glaube, ich bin bei zehn. Als ich es mit meiner Nonna in Florida gesehen habe, habe ich ein paar Mal aufs Handy geschaut, und meine Mutter meinte: ‚Ariana, leg das Handy weg!‘ Und ich sagte nur: ‚Mommy, nicht nur habe ich das schon gesehen, ich spiele sogar mit! Ich weiß, was hier passiert. Ich darf jawohl schnell mal checken, was mir gerade geschickt wurde!‘ Und sie sagte: ‚Ariana, hör auf zu reden!'“