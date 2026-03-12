Stars Shia LaBeouf ist für die Taufe seines Vaters nach Italien gereist

Shia LaBeouf - February 2020 - Famous - Film Independent Spirit Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2026, 09:15 Uhr

Shia LaBeouf ist für die Taufe seines Vaters nach Italien gereist.

Shia LaBeouf ist in Italien gesichtet worden, nachdem ein Richter ihm erlaubt hatte, international zu reisen, um an der Taufe seines Vaters teilzunehmen.

Der 39-jährige Schauspieler, bekannt unter anderem aus dem Film ‚Megalopolis‘, wurde diese Woche bei seiner Ankunft in Rom fotografiert. Dort stieg er nach der Landung in der italienischen Hauptstadt in ein schwarzes Auto. Während der Reise schien er sich unauffällig zu verhalten und trug ein rot-schwarz-weiß gemustertes T-Shirt mit Grafik, graue Shorts und eine Sonnenbrille. LaBeouf war zuvor im vergangenen Monat in New Orleans festgenommen worden. Sein Besuch erfolgt, nachdem ein US-Gericht einen Antrag auf eine kurze Auslandsreise genehmigt hatte. Laut seinem Anwalt sollte er damit seinen Vater Jeffrey LaBeouf bei dessen Taufe unterstützen. Jeffrey, ein ehemaliger Clown und Vietnamkriegsveteran, ist 78 Jahre alt.

Gerichtsunterlagen, die ‚Page Six‘ einsehen konnte, zufolge stellte Shia am 25. Februar einen Antrag, New Orleans zwischen dem 1. und 8. März verlassen zu dürfen. Sein Anwalt bat das Gericht, die Reise „für religiöse Zwecke“ zu genehmigen, und erklärte, dass in diesem Zeitraum keine Gerichtstermine für den Schauspieler angesetzt seien. Richterin Simone Levine, die zuvor Shias Gerichtsauftritt am 26. Februar geleitet hatte, lehnte den Antrag während einer Anhörung zu Kaution und Verfahrensstand am selben Tag zunächst ab. Am 4. März erschien Shias Anwalt jedoch erneut vor Gericht und beantragte erneut die Genehmigung der Reise. Dieses Mal gab der Richter aus New Orleans, Peter Hamilton, dem Antrag statt und erlaubte dem Schauspieler, die Stadt vorübergehend zu verlassen. Gerichtsunterlagen zeigen, dass Shia am 19. März erneut vor Gericht erscheinen soll.

Die Reisegenehmigung folgte auf mehrere rechtliche Probleme in New Orleans im vergangenen Monat. Shia wurde am 17. Februar nach einer mutmaßlichen Kneipenschlägerei während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten festgenommen. Aufnahmen des Vorfalls sollen zeigen, wie Shia zwei Männer, mit denen er sich prügelte, mit schwulenfeindlichen Beleidigungen beschimpfte. Ein Polizeibericht erklärte später, dass er die Männer zwischen den Schlägen mit dem homophoben Begriff bezeichnet habe und möglicherweise einem der Beteiligten die Nase ausgekugelt habe. Shia wurde wegen zweifacher einfacher Körperverletzung angeklagt und zunächst auf eigene Verantwortung freigelassen. Nach seiner Freilassung kehrte er noch in derselben Nacht auf die Straßen von New Orleans zurück und feierte weiter. Bei einer Gerichtsanhörung am 26. Februar wurden die ursprünglichen Freilassungsbedingungen aufgehoben. Shia wurde verpflichtet, eine Reha zu besuchen, Drogentests zu absolvieren und eine Kaution von 100.000 Dollar zu hinterlegen. Wenige Tage später, am 28. Februar, wurde der Schauspieler erneut festgenommen und wegen einer weiteren einfachen Körperverletzung angeklagt. Berichten zufolge hängt diese neue Anklage offenbar ebenfalls mit der mutmaßlichen Kneipenschlägerei vom 17. Februar zusammen.