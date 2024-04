Musik Sia: Kollab mit Paris Hilton für neue Song

Sia - singer - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.04.2024, 08:00 Uhr

Sia hat Paris Hilton als Sängerin für ihren neuen Song ‚Fame Won’t Love You‘ engagiert.

Die 48-jährige ‚Unstoppable‘-Sängerin und der 43-jährige Reality-Star werden gemeinsam an dem Track für Sias kommendes Album ‚Reasonable Woman‘ arbeiten, das am 3. Mai 2024 erscheinen soll. Diese Kollaboration markiert den Beginn der professionellen Zusammenarbeit der beiden, da die Künstlerin als ausführende Produzentin für die nächste LP von Paris fungieren wird, die sie nach eigenen Angaben der LGBTQ+-Community gewidmet hat.

Neben der Beauty-Ikone werden auf Sias neuem Album – das nach der Veröffentlichung von ‚This Is Acting‘ im Jahr 2016 die erste Solo-LP der Künstlerin seit acht Jahren sein wird – auch Chaka Khan, Tierra Whack, Kaliii, Jimmy Jolliff, Labrinth und Kylie Minogue zu hören sein, die an den jeweiligen Tracks ‚Incredible‘ und ‚Dance Alone‘ arbeiten werden.

Zuvor war Sia wegen ihrer Darstellung von Autismus in ihrem Film ‚Music‘ aus dem Jahr 2020 in eine Kontroverse verwickelt worden. Die ‚Chandelier‘-Hitmacherin entschuldigte sich anschließend dafür, bevor sie enthüllte, dass bei ihr die neurologische Störung diagnostiziert wurde, obwohl sie 45 Jahre lang nichts davon gewusst hatte. Während eines Auftritts bei ‚Rob Has a Podcast‘ erzählte sie dem Moderator: „45 Jahre lang dachte ich: ‚Ich muss meinen menschlichen Anzug anziehen.‘ Und erst in den letzten zwei Jahren bin ich ganz, ganz ich selbst geworden. Ich bin auf dem Spektrum und ich bin auf dem Weg der Genesung.“