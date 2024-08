Nach zwei Jahren Ehe mit Ben Affleck Sie hat die Scheidung eingereicht: Jennifer Lopez ist untröstlich

Jennifer Lopez und Ben Affleck waren knapp zwei Jahre verheiratet - jetzt soll sie die Scheidung eingereicht haben. (the/spot)

SpotOn News | 21.08.2024, 06:54 Uhr

Jennifer Lopez hat nun offenbar die finale Entscheidung getroffen, dass ihre Ehe mit Ben Affleck nicht mehr zu retten ist. Sie soll am 20. August die Scheidung eingereicht haben - ausgerechnet an einem wichtigen Datum für das Paar.

Jennifer Lopez (55) hat am Dienstag (20. August) die Scheidung von Ehemann Ben Affleck (52)eingereicht. Das berichtet das "People"-Magazin in Berufung auf die Bestätigung mehrerer Quellen. Zuvor hatte das US-Klatschportal "TMZ" darüber berichtet. "People" zufolge habe Lopez die Scheidung persönlich beim Los Angeles County Superior Court eingereicht und den 26. April 2024 als Trennungsdatum angegeben.

Lopez und Affleck hatten am 16. Juli 2022 in Las Vegas geheiratet. Am 20. August 2022 folgte eine große und traditionellere Hochzeitszeremonie in Georgia. Den zweiten Jahrestag dieser Feierlichkeiten hat sich J.Lo nun offenbar ausgesucht, um die Scheidungspapiere einzureichen, nachdem der Zustand ihrer Ehe mit Ben Affleck monatelang für Spekulationen gesorgt hatte.

Es gibt wohl keinen Ehevertrag

"TMZ" zufolge verraten die Dokumente nicht, ob ein Ehevertrag zwischen dem Paar besteht. Quellen berichten offenbar, dass es zwischen Bennifer keinen Ehevertrag gebe. Dies würde demnach bedeuten, dass alle Einkünfte und Gewinne, die das Paar während der fast zweijährigen Ehe erzielt hat, gemeinschaftliches Eigentum wären.

J.Lo ist "untröstlich"

Für Jennifer Lopez scheint die Scheidung ein herber Schlag zu sein. Ein Insider berichtet gegenüber "People": "Sie hat wirklich versucht, alles zum Laufen zu bringen und ist untröstlich. Die Kinder haben oberste Priorität wie immer."

In einem weiteren "People"-Bericht wird eine Quelle zitiert, die behauptet, dass Affleck "keinerlei Anzeichen" gegeben habe, "dass er ihre Ehe fortsetzen möchte". "Er hat keinerlei Engagement und Interesse daran gezeigt, dass ihre Ehe funktioniert", heißt es. Lopez sei daher zu dem schmerzhaften Schluss gekommen, dass "es Zeit ist, weiterzuziehen".

Die beiden Hollywoodstars waren 2021 wieder ein Paar geworden, 17 Jahre nachdem sie ihre Verlobung aufgelöst und die für September 2003 geplante Hochzeit abgesagt hatten. 2022 verlobten sie sich erneut und heirateten im Sommer desselben Jahres. Zuvor war Affleck bereits einmal, Lopez dreimal verheiratet.

Jennifer Lopez hat aus ihrer Ehe mit Marc Anthony (55), mit dem sie von 2004 bis 2014 verheiratet war, die Zwillinge Max und Emme (16). Ben Affleck hat aus seiner Ehe mit Jennifer Garner (52), mit der er von 2005 bis 2018 verheiratet war, die drei Kinder Violet (18), Fin (15) und Samuel (12).