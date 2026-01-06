Stars Sigourney Weaver und Jason Isaacs stoßen zur Besetzung der ‚Tomb Raider‘-TV-Serie

Sigourney Weaver attends the UK Premiere of Avatar: Fire And Ash - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.01.2026, 18:00 Uhr

Sigourney Weaver und Jason Isaacs sind zur Besetzung der neuen ‚Tomb Raider‘-TV-Serie gestoßen.

Zum Ensemble der Amazon-Prime-Video-Produktion gehören außerdem Celia Imrie und Bill Paterson. Die Serie wird von ‚Game of Thrones‘-Darstellerin Sophie Turner in der Hauptrolle der Lara Croft angeführt. ‚Fleabag‘-Star Phoebe Waller-Bridge fungiert als Schöpferin, Autorin, Executive Producerin und Co-Showrunnerin des Projekts. Isaacs übernimmt die Rolle von Laras Onkel Atlas DeMornay, während Paterson Winston spielt, den langjährigen Butler der Familie Croft. Celia Imrie wurde als Francine besetzt, die Leiterin der Förderabteilung des British Museum, während Sigourney Weaver Evelyn Wallis verkörpert – eine geheimnisvolle, einflussreiche Frau, die Laras Talente für ihre eigenen Zwecke nutzen will.

Sophie Turner, die damit in die Fußstapfen von Angelina Jolie und Alicia Vikander tritt, erklärte in einem Statement: „Ich bin seit Langem ein Fan von ‚Tomb Raider‘ und der Figur Lara. Für mich war sie immer eine sehr starke Figur in einer von Männern dominierten Welt.“ Die 29-jährige Schauspielerin fügte hinzu: „Sie ist ein kraftvolles weibliches Vorbild!“ Phoebe Waller-Bridge sagte: „‚Tomb Raider‘ verfügt über eine Fülle ikonischer Charaktere. Ich freue mich riesig, einige persönliche Favoriten und Fan-Lieblinge auf den Bildschirm bringen zu dürfen und gleichzeitig ein paar neue Schelme in die Mischung einzuführen. Diese Besetzung übertrifft meine kühnsten Träume!“ Peter Friedlander, Leiter der Amazon MGM Studios, ergänzte: „‚Tomb Raider‘ war schon immer geprägt von mutigem Erzählen und unvergesslichen Figuren, und diese neuen Cast-Mitglieder verleihen der Serie eine unglaubliche Tiefe und Gravitas.“

Phoebe Waller-Bridge ist ein großer Fan der ‚Tomb Raider‘-Videospielreihe und hatte bereits zuvor ihre Begeisterung über die Arbeit an der Serie zum Ausdruck gebracht. Die 40-jährige sagte: „Es kommt nicht oft vor, dass man eine Serie dieses Ausmaßes mit einer Figur machen darf, die man seit seiner Kindheit liebt. Alle Beteiligten sind unglaublich leidenschaftlich, wenn es um Lara geht, und genauso extravagant, mutig und lustig wie sie selbst. Holt eure Artefakte raus – Croft kommt!“